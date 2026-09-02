Lưu lượng hàng hóa qua Cảng Bắc Hải (Quảng Tây, Trung Quốc) tăng trưởng bứt phá trong 7 tháng đầu năm 2026

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố Bắc Hải, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc đã tập trung nâng cao năng lực thông quan, giảm chi phí logistics nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Vịnh Bắc Bộ. Thống kê 7 tháng đầu năm cho thấy, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Bắc Hải đạt 14,97 triệu tấn (tăng 27,5%); lượng container đạt 20.144,5 TEU, tăng mạnh 74,55% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, phân khúc hàng container đóng vai trò chủ đạo trong đà tăng trưởng này. Lượng container nhập khẩu qua cảng đạt 16.650,5 TEU, tăng 119,11% ( gấp đôi so với cùng kỳ). Việc đưa vào vận hành hệ thống bến cảng mới tại Khu vực Đông và Tây thuộc Cảng Thiết Sơn đã giúp tối ưu hóa công suất đón tàu; các nguồn hàng lớn như nông sản, than đá, phân bón kali liên tục cập cảng. Bên cạnh đó, các tuyến vận tải liên hợp đường sắt - đường biển kết nối Quảng Đông và tuyến Bắc Hải - Ngọc Lâm hoạt động với tần suất cao, giúp mở rộng vùng hậu phương gom hàng cho Cảng Bắc Hải.

Hiệu quả thông quan nâng cao rõ rệt nhờ cơ chế phối hợp liên ngành giữa Sở Thương mại (Văn phòng Cảng khẩu Bắc Hải) với Hải quan, Biên phòng và Hàng hải. Hải quan địa phương áp dụng triệt để các mô hình "Khai báo trước", "Khai báo hai bước" và cơ chế "Giao nhận trực tiếp tại mạn tàu", giúp rút ngắn thời gian lưu bãi. Trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ khai báo trước với hàng nhập khẩu đạt 31,4% và hàng xuất khẩu đạt 68,1%.

Cảng Bắc Hải, thành phố Bắc Hải, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Song song đó, lực lượng Biên phòng và Hàng hải đã đơn giản hóa thủ tục đối với tàu thuyền quốc tế, ưu tiên phân luồng cho các tàu chở hàng bách hóa và hàng rời cỡ lớn. Nền tảng "Cửa sổ một cửa" được tích hợp triệt để giúp giảm đáng kể thời gian chờ đợi kiểm tra kỹ thuật của các tàu.

Môi trường kinh doanh tại cửa khẩu không ngừng cải thiện nhờ đẩy mạnh mô hình "Cửa khẩu thông minh" và thực thi các chính sách hỗ trợ chi phí bãi cẩu. Trong 6 tháng đầu năm, chính quyền địa phương đã miễn giảm hơn 609.800 Nhân dân tệ phí nâng hạ, lưu kho cho doanh nghiệp; miễn phí kiểm hóa cho 1.478 TEU hàng hóa, trực tiếp hỗ trợ 14 doanh nghiệp xuất nhập khẩu lớn trên địa bàn như Tập đoàn Giấy Cửu Long, Điện tử Thần Hàng.

Phát huy vai trò là cửa ngõ giao thương hướng tới các nước ASEAN, Cảng Bắc Hải (Quảng Tây, Trung Quốc) tiếp tục chuyển hóa năng lực hạ tầng thành động lực phát triển công nghiệp, hỗ trợ địa phương hội nhập sâu rộng vào mạng lưới kinh tế ASEAN.