Trung Quốc miễn thị thực quá cảnh trong 240 giờ với công dân Việt Nam: Cú huých cho du lịch xuyên biên giới

Theo thông báo từ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Quốc gia Trung Quốc, từ ngày 20/8/2026, công dân Việt Nam và Kyrgyzstan mang hộ chiếu phổ thông, có vé máy bay, vé phương tiện liên chặng có thời hạn, được phép nhập cảnh miễn thị thực (quá cảnh) lên đến 240 giờ (10 ngày) qua 65 cửa khẩu quốc tế của Trung Quốc (trong đó có Quảng Tây). Quy định mới này đã nâng tổng số quốc gia được hưởng chính sách quá cảnh 240 giờ của Trung Quốc lên 57 nước.

Du khách Việt Nam nhập cảnh tại cửa khẩu Đông Hưng, Trung Quốc.

Ngay trong kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên áp dụng chính sách, các địa phương biên giới như Quảng Tây, Sơn Đông đã ghi nhận lượng du khách Việt Nam nhập cảnh tăng đột biến.

Với thế mạnh là cửa ngõ hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN, Quảng Tây đang tận dụng tối đa lợi thế "núi liền núi, sông liền sông" để phát triển các sản phẩm du lịch cuối tuần với quy trình thủ tục tinh giản. Thống kê 7 tháng đầu năm 2026 cho thấy, các cửa khẩu của Quảng Tây đã phục vụ hơn 4,116 triệu lượt khách mang quốc tịch Việt Nam, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Để đáp ứng lưu lượng khách tăng cao, lực lượng kiểm soát xuất nhập cảnh, hải quan và cảng hàng không tại các địa phương đã đồng loạt cải tiến quy trình phân luồng, rút ngắn thời gian làm thủ tục thông quan.

Tại tỉnh Vân Nam, Cảng hàng không quốc tế Trường Thủy (Côn Minh) – Trung tâm bay kết nối Nam Á và Đông Nam Á – hiện vận hành hơn 570 chuyến bay quốc tế mỗi tuần. Với các đường bay thẳng kết nối Hà Nội, TP.HCM, Nha Trang, Phú Quốc, du khách Việt Nam liên tục nằm trong nhóm 5 thị trường khách quốc tế lớn nhất nhập cảnh qua sân bay này.