Khai mạc Hội chợ CAEXPO và Hội nghị CABIS lần thứ 23 tại Nam Ninh, Quảng Tây

Ngày 17/9, Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 23 đã chính thức khai mạc tại thành phố Nam Ninh, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Quang cảnh Lễ Khai mạc Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 23.

Với chủ đề “Chia sẻ cơ hội phiên bản Khu tự do thương mại ASEAN-Trung Quốc 3.0 (ACFTA 3.0), cùng kiến tạo cuộc sống tốt đẹp hơn”, CAEXPO và CABIS năm 2026 tập trung vào xây dựng các hiệp định thương mại tự do (FTA) và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chất lượng cao; thu hút khoảng 2.200 doanh nghiệp Trung Quốc và gần 1.000 doanh nghiệp ASEAN. Việt Nam có 120 doanh nghiệp tham dự, hơn 200 gian hàng với nhiều sản phẩm đa dạng, phong phú.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phạm Gia Túc và Phó Thủ tướng Thường trực Quốc vụ viện Trung Quốc Đinh Tiết Tường cùng lãnh đạo, đại diện các nước tham dự Hội chợ và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN lần thứ 23 chụp ảnh lưu niệm.

Nhằm tăng cường hiệu quả kết nối, hội chợ CAEXPO 2026 lần đầu tiên ra mắt “Khu trưng bày nhu cầu các nước ASEAN” và công bố “Danh mục nhu cầu ASEAN”. Đây là nơi tập trung giới thiệu nhu cầu dự án, ứng dụng của các nước Đông Nam Á trong nhiều lĩnh vực như giao thông, logistics thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), quản lý đô thị và xây dựng khu công nghiệp, tạo nên nền tảng kết nối chính xác “một điểm đến” giữa Trung Quốc và ASEAN.

Du khách tham quan robot làm kem tại Khu trưng bày sản phẩm AI.

Trong khuôn khổ sự kiện, hơn 50 hoạt động xúc tiến kinh tế - thương mại cũng sẽ được tổ chức, xoay quanh các chủ đề tạo thuận lợi cho thương mại - đầu tư, hội nhập kinh tế khu vực, hợp tác chuỗi sản xuất - cung ứng xuyên biên giới, cùng các chuỗi chương trình “Mua sắm tại Trung Quốc”, “Xuất khẩu sang Trung Quốc” và “Đầu tư vào Trung Quốc”.

Hội chợ Trung Quốc – ASEAN 2026 kéo dài đến hết ngày 21/9.