Khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế

Quảng Ninh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hoàn thiện hạ tầng và chuẩn bị quỹ đất công nghiệp. Các giải pháp nhằm hướng tới giảm chi phí kinh doanh, nâng hiệu quả sử dụng nguồn lực và thu hút những dự án đầu tư có chất lượng.

Tháo gỡ điểm nghẽn

Đẩy nhanh tiến độ dự án, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp đang là trọng tâm trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Quảng Ninh. Thành phố đã tập trung xử lý vướng mắc về đất đai, quy hoạch, GPMB, vật liệu san lấp, đồng thời cải cách TTHC, nâng cao trách nhiệm giải quyết công việc của các cơ quan chức năng.

Trong 9 tháng năm 2026, UBND thành phố tổ chức 10 hội nghị đối thoại, giải quyết hơn 200 kiến nghị của doanh nghiệp, chủ yếu về đất đai, quy hoạch, GPMB và nghĩa vụ tài chính. Sau đối thoại, thành phố phân công cơ quan chịu trách nhiệm, xác định thời hạn xử lý, hạn chế tình trạng vướng mắc kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, sản xuất.

Sản xuất ô tô tại Nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng.

Qua rà soát 198 dự án khó khăn, tồn đọng, thành phố đã giải quyết dứt điểm đối với 150 dự án, tiếp tục xử lý 48 dự án còn lại. Công tác GPMB được chuyển về UBND cấp xã, tăng tính chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh tại cơ sở. Đến hết tháng 9, thành phố hoàn thành GPMB 12.797ha tại 391 dự án, đạt 79,5% tổng diện tích cần thực hiện, góp phần khơi thông nguồn lực đất đai.

Với khó khăn về vật liệu san lấp, Quảng Ninh triển khai cơ chế cấp phép trực tiếp mỏ đất, đá cho chủ đầu tư 15 dự án, công trình trọng điểm ngoài ngân sách; xác định 10 khu vực đất, đá thải mỏ có tổng trữ lượng 120 triệu m³ làm nguồn vật liệu. Giải pháp này góp phần bảo đảm nguồn cung thi công, tận dụng tài nguyên thứ cấp, giảm áp lực khai thác mới. Việc xử lý đồng thời mặt bằng, vật liệu và thủ tục giúp hạn chế nguy cơ dự án tháo gỡ được khâu này, nhưng tiếp tục đình trệ ở khâu khác.

UBND thành phố tổ chức hội nghị làm việc với cộng đồng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng năm 2026. Ảnh: Minh Hà

Cải cách hành chính cũng hướng vào giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Trong 9 tháng, thành phố cắt giảm 39% thời gian giải quyết đối với 703 thủ tục liên quan đến sản xuất, kinh doanh; ban hành 64 quyết định phân cấp, ủy quyền. Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, 100% TTHC được cung cấp trực tuyến, thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính. Phân cấp gắn với nâng trách nhiệm của cơ sở, hạn chế khâu trung gian và việc hồ sơ phải chuyển qua nhiều đầu mối.

Tại cuộc họp ngày 8/10 về cải thiện các chỉ số điều hành, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, yêu cầu các sở, ngành xác định rõ trách nhiệm đối với những chỉ tiêu còn thấp; tiếp tục giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, gắn kết quả cải cách với đánh giá cán bộ. Điều quan trọng là những thay đổi về quy trình phải chuyển thành chất lượng phục vụ, giúp doanh nghiệp giải quyết công việc nhanh chóng, thuận lợi hơn.

Tạo lợi thế thu hút đầu tư

Để duy trì sức hút đầu tư, Quảng Ninh tập trung chuẩn bị mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng và nâng chất lượng dòng vốn. Thành phố đã điều chỉnh Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; phê duyệt Quy hoạch chung đô thị đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, tạo cơ sở phát triển công nghiệp, dịch vụ, logistics và kinh tế biển.

Trong 9 tháng, Quảng Ninh thu hút 26 dự án mới tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, với tổng vốn đầu tư, đăng ký đầu tư 49.716 tỷ đồng; khởi công 9 cụm công nghiệp, diện tích 516,84ha, vốn đầu tư 6.234 tỷ đồng. Thành phố đang đẩy nhanh GPMB các khu công nghiệp Sông Khoai, Bắc Tiền Phong, Đông Triều; hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp, đưa quỹ đất vào khai thác.

Ông Nguyễn Văn Nhân, Tổng Giám đốc Công ty CP Đô thị Amata Hạ Long, cho biết: Mặt bằng sạch là điều kiện để doanh nghiệp đẩy nhanh thi công hạ tầng, chuẩn bị quỹ đất tiếp nhận nhà đầu tư mới. Trong 9 tháng, khu công nghiệp Sông Khoai thu hút thêm 6 dự án FDI, nâng tổng số lên 25 dự án, vốn đăng ký hơn 3,3 tỷ USD. Thực tế này cho thấy lợi thế quy hoạch chỉ phát huy hiệu quả khi có mặt bằng sẵn sàng và hạ tầng đồng bộ.

Để doanh nghiệp trong nước tận dụng cơ hội ấy, thành phố chú trọng thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, bảo đảm tiếp cận bình đẳng các nguồn lực. Trong 9 tháng năm 2026, thành phố tổ chức 19 lớp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với 760 học viên; hỗ trợ thẩm định công nghệ, sở hữu công nghiệp và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Quý IV, thành phố tiếp tục tháo gỡ khó khăn về thủ tục, tiếp cận nguồn lực; hỗ trợ doanh nghiệp tái cấu trúc, xúc tiến thương mại, tìm kiếm đơn hàng và đào tạo nhân lực. Theo ông Phạm Văn Thể, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố, doanh nghiệp cần được tiếp cận nhanh chóng, bình đẳng các nguồn lực. Hiệp hội tiếp tục tổng hợp kiến nghị, kết nối giao thương, phối hợp với cơ quan chức năng tháo gỡ khó khăn cho hội viên.

Nhờ các giải pháp tích cực, 9 tháng năm 2026 Quảng Ninh có 2.715 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số đang hoạt động lên 13.778; vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt 225.572 tỷ đồng, tăng 16,2%; FDI đạt 1,31 tỷ USD, gấp 3,6 lần cùng kỳ. Phát huy kết quả này, thành phố tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, cải cách thủ tục, nâng hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp, chuyển lợi thế quy hoạch và quỹ đất thành cơ hội đầu tư, mở rộng sản xuất, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế.