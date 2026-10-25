Quảng Ninh thúc đẩy hợp tác đầu tư với Quỹ Đầu tư trực tiếp Liên bang Nga

Ngày 25/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Vũ Thị Mai Anh đã có buổi làm việc với ông Stanislav Pozhanov, Phó Chủ tịch Quỹ Đầu tư trực tiếp Liên bang Nga (RDIF) để thống nhất, cụ thể hóa các kết quả trao đổi, thỏa thuận hợp tác giữa lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam - Liên bang Nga về đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Vũ Thị Mai Anh phát biểu tại buổi làm việc.

Nhằm cụ thể hóa các nội dung tại cuộc làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với ông Kirill Dmitriev, Tổng Giám đốc RDIF, về thúc đẩy hợp tác đầu tư hai chiều giữa Việt Nam và Liên bang Nga, tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh Vũ Thị Mai Anh đã thông tin, giới thiệu khái quát về tiềm năng, lợi thế và các cơ hội hợp tác đầu tư tại Quảng Ninh. Trong đó, ưu tiên nghiên cứu các dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng và khai thác điểm đến du lịch. Đồng thời trao đổi về định hướng quy hoạch, hiện trạng và khả năng triển khai các dự án.

Với lợi thế sở hữu Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, hệ thống cơ sở lưu trú cao cấp cùng hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, Quảng Ninh có nhiều điều kiện để phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao, thu hút khách quốc tế. Trong 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh đón 4,21 triệu lượt khách quốc tế, trong đó có gần 9.000 lượt khách Nga.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quảng Ninh đề nghị, hai bên cùng nghiên cứu, đề xuất, triển khai tăng cường kết nối thị trường du lịch, nghiên cứu tổ chức các chuyến bay charter từ Nga đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, đồng thời xây dựng các chương trình du lịch liên tuyến, mở rộng nguồn khách và nâng cao thời gian lưu trú của du khách.

Đối với lĩnh vực đầu tư, Quảng Ninh mong muốn RDIF cụ thể hơn các kế hoạch, mục tiêu nghiên cứu, kết nối các nhà đầu tư và đối tác chiến lược tham gia phát triển những dự án phù hợp với định hướng quy hoạch, tiềm năng và lợi thế của địa phương.

Ông Stanislav Pozhanov, Phó Chủ tịch RDIF, phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Stanislav Pozhanov, Phó Chủ tịch RDIF khẳng định: Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Quỹ tại châu Á. Trên cơ sở định hướng hợp tác đầu tư giữa hai nước được thúc đẩy trong thời gian qua, RDIF mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, làm rõ các điều kiện về quy hoạch, pháp lý, hạ tầng và phương án triển khai, qua đó từng bước cụ thể hóa các cơ hội hợp tác thành những dự án thiết thực, trọng tâm là các lĩnh vực giao thông, logistics, công nghệ cao, năng lượng, du lịch và nghỉ dưỡng.

RDIF hoạt động theo mô hình đồng đầu tư, phối hợp với các đối tác chiến lược để nghiên cứu, triển khai những dự án có tính khả thi và hiệu quả kinh tế. Trên cơ sở những thông tin được Quảng Ninh cung cấp, RDIF tiếp tục nghiên cứu các địa điểm, cơ hội đầu tư phù hợp, đồng thời trao đổi, kết nối với các đối tác có năng lực để xem xét khả năng tham gia phát triển dự án tại Quảng Ninh.