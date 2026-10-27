Theo dòng thời sự: Từ chỉ tiêu tăng trưởng đến sản lượng thực tế

Chỉ số sản xuất công nghiệp Quảng Ninh trong 10 tháng năm 2026 tăng hơn 19%, riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trên 34%. Tuy nhiên, một số sản phẩm vẫn chưa đạt tiến độ theo kịch bản tăng trưởng năm. Tại phiên họp thường kỳ ngày 27/10, UBND thành phố yêu cầu rà soát từng nhóm sản phẩm, làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp sản xuất ti vi, ô tô, bột mì và than sạch để xác định khả năng tăng công suất, sản lượng. Từ chỉ tiêu đặt ra đến kết quả sản xuất thực tế, những nhiệm vụ nào đang được tập trung trong chặng cuối năm?