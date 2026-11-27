Phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế năm 2027 trên 14%

Ngày 27/11, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tổ chức hội nghị lần thứ 16 để cho ý kiến kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 và thảo luận nhiều nội dung quan trọng khác. Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, cùng các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất đánh giá: Năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và nhiệm vụ công tác năm phù hợp với thực tiễn địa phương, có trọng tâm, trọng điểm, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, cả ba khu vực kinh tế tiếp tục tăng trưởng tích cực. Ngành công nghiệp khai khoáng, công nghiệp chế biến, chế tạo và sản xuất điện tiếp tục giữ vai trò động lực chủ yếu của nền kinh tế. Khu vực dịch vụ tăng trưởng mạnh, tổng khách du lịch ước đạt 23,57 triệu lượt, tăng 11% so cùng kỳ; tổng thu du lịch ước đạt 72.000 tỷ đồng, tăng 26% so cùng kỳ. Tổng thu NSNN ước đạt 103.300 tỷ đồng, vượt 39,6% dự toán năm và tăng 20,5% so cùng kỳ; trong đó thu tiền sử dụng đất tăng 65,3% so cùng kỳ. An sinh xã hội được bảo đảm, tạo thêm 30.000 việc làm. Các chính sách trong các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực y tế, giáo dục được triển khai đồng bộ, mang lại những kết quả tích cực.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ. Đặc biệt, Quảng Ninh đã hoàn thành các mục tiêu trở thành thành phố, sớm hơn 4 năm so với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới, biển đảo được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trình bày báo cáo tại hội nghị.

Những kết quả đạt được trong năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2025-2030, vừa đánh dấu bước chuyển mang tính lịch sử về vị thế, không gian và điều kiện phát triển của Quảng Ninh.

Đây là tiền đề để thành phố đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực quản trị, khơi thông và phát huy hiệu quả các nguồn lực, kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững, khẳng định vai trò là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của đất nước.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thảo luận về nhiệm vụ năm 2027, các đại biểu xác định đây là năm có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu giai đoạn tăng tốc, bứt phá trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đây cũng là năm thành phố tập trung cụ thể hóa các định hướng chiến lược của Trung ương, chuyển hóa những lợi thế về vị thế và không gian phát triển mới thành năng lực quản trị, động lực tăng trưởng và những kết quả phát triển cụ thể.

Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất xác định chủ đề công tác năm 2027 là: “Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản trị thành phố; xây dựng đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc; nâng cao chất lượng tăng trưởng và đời sống nhân dân”.

Thành phố quyết tâm thực hiện mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP tối thiểu 12% theo chỉ tiêu Trung ương giao, phấn đấu đạt trên 14%; tổng thu NSNN trên địa bàn vượt dự toán Trung ương giao…

Đồng chí Dương Mạnh Cường, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, khẳng định: Năm 2026 là một năm thành công, ghi dấu những kết quả rất đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn thành phố. Đây là thành quả của quá trình nỗ lực, phấn đấu, cống hiến bền bỉ qua nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố. Đồng thời là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, đồng thời đặt ra trách nhiệm đối với Đảng bộ, chính quyền thành phố hôm nay không chỉ là duy trì đà tăng trưởng trước mắt, mà quan trọng hơn là phải tạo dựng những nền tảng, dư địa và động lực phát triển cho các thế hệ mai sau.

Đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố, phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh năm 2027 nhiều thách thức, đòi hỏi toàn Đảng bộ phải tập trung cao độ, quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ đề công tác năm và các mục tiêu phát triển đã đề ra.

Chỉ đạo nhiệm vụ cụ thể, đồng chí yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản trị thành phố; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, đánh giá cán bộ bằng kết quả, sản phẩm cụ thể; tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chuyển trọng tâm từ kiện toàn tổ chức bộ máy sang nâng cao chất lượng vận hành, nhất là năng lực thực thi ở cơ sở; phân cấp, phân quyền đi đôi với nguồn lực, kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình.

Đồng chí Nguyễn Tiến Trung, Ủy viên BTV Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố, phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, duy trì tốc độ tăng trưởng cao gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng; phải xây dựng kịch bản tăng trưởng sát với từng quý, từng ngành, lĩnh vực; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và không gian phát triển mới; thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu thực hiện quyết liệt 3 đột phá chiến lược; tháo gỡ các điểm nghẽn, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; tập trung triển khai hiệu quả các quy hoạch; tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, dự án chậm tiến độ; đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược, liên kết vùng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; đẩy mạnh phát triển đồng bộ hạ tầng số, dữ liệu số; ứng dụng khoa học, công nghệ; chú trọng phát triển hạ tầng xanh, không gian xanh; nâng cao chất lượng môi trường sống.

Đồng chí Đỗ Xuân Điệp, Giám đốc Sở Xây dựng, phát biểu tại hội nghị.

Cùng với phát triển kinh tế, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu chú trọng phát triển toàn diện văn hóa, con người, bảo đảm nhân dân được thụ hưởng thành quả tăng trưởng kinh tế; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh, phúc lợi, tiến bộ và công bằng xã hội; lấy chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu và thước đo hiệu quả phát triển; giữ vững quốc phòng, an ninh; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu, phải có quyết tâm cao hơn, tư duy đổi mới hơn, hành động quyết liệt hơn; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo năng lực, trách nhiệm, tạo chuyển biến thực chất trên từng lĩnh vực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2027.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nghe và cho ý kiến một số nội dung Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031, thuộc thẩm quyền Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố bao gồm: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp thành phố và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2027; Kế hoạch tài chính 5 năm 2026-2030.

Đồng thời, nghe và cho ý kiến về Chương trình công tác và Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy năm 2027.