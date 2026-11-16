Lữ đoàn 170 khai mạc hội thi, hội thao cấp lữ đoàn năm 2026

Sáng 16/11, Lữ đoàn 170 (Vùng 1 Hải quân) tổ chức khai mạc hội thi tàu, trạm “Chính quy, mẫu mực”; hội thao huấn luyện tàu và thi cán bộ tàu, ngành, nghiệp vụ hải đội cấp lữ đoàn năm 2026. Dự khai mạc có Đại tá Trịnh Phúc Kiên, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 1 Hải quân; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Hà Tu.

Quang cảnh lễ khai mạc.

Những năm qua, trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, Lữ đoàn 170 luôn chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, khả năng sẵn sàng chiến đấu và xây dựng nền nếp chính quy.

Hội thi, hội thao năm nay là dịp để đơn vị đánh giá thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ của các tàu, trạm và trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ; qua đó kịp thời phát hiện, nhân rộng những mô hình hiệu quả, cách làm hay, tập thể và cá nhân tiêu biểu. Đồng thời, tiếp tục thúc đẩy phong trào “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” đi vào chiều sâu, nền nếp.

Nội dung kiểm tra tập trung vào ba nhóm trọng tâm: Duy trì nền nếp, chế độ công tác, lễ tiết, tác phong quân nhân, quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật và bảo đảm an toàn tại các tàu, trạm; trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng, xử lý tình huống và khả năng làm chủ trang bị của cán bộ, chiến sĩ; năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ tàu, ngành, nghiệp vụ hải đội.

Kết quả hội thi, hội thao là cơ sở để đơn vị đánh giá, bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Đỗ Xuân Chung, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 170, phát biểu khai mạc.

Đại tá Trịnh Phúc Kiên, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 1 Hải quân, động viên CBCS tham gia hội thi, hội thao.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Trịnh Phúc Kiên nhấn mạnh: Lữ đoàn 170 là một trong những đơn vị tiêu biểu, lá cờ đầu trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ chủ quyền biển, đảo phía Bắc của Tổ quốc.

Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, động viên bộ đội, nâng cao tinh thần trách nhiệm; đồng thời xác định hội thi, hội thao không chỉ là đợt kiểm tra, đánh giá năng lực, mà còn là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ thi đua rèn luyện, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Các cán bộ, chiến sĩ tham gia cần bình tĩnh, tự tin, đoàn kết, chấp hành nghiêm quy chế, quyết tâm đạt kết quả cao và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Hội thi, hội thao diễn ra từ ngày 16 đến 18/11/2026.