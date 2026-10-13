Lữ đoàn 170 trao quyết định “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” tại phường Hà Tu

Sáng 13/10, tại phường Hà Tu, Lữ đoàn 170 Hải quân phối hợp với phường Hà Tu tổ chức Hội nghị công bố, trao quyết định hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” đối với cháu Nguyễn Thị Thu Hằng, là con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đại tá Đỗ Xuân Chung, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 170 và đồng chí Dương Thị Thanh Nga, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Hà Tu, trao quyết định và tặng quà cho cháu Nguyễn Thị Thu Hằng.

Tại hội nghị, Lữ đoàn 170 đã công bố, trao quyết định nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Thị Thu Hằng, học sinh lớp 5A3, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hà Tu. Cháu Hằng có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Bố cháu mất sớm trong quá trình đánh bắt hải sản trên biển, gia đình có 5 anh chị em, cháu là con thứ 4, hiện đang sống cùng ông bà nội và chú ruột; ông bà đã nhiều tuổi, sức khỏe yếu, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Nhân dịp này, Lữ đoàn 170 cùng lãnh đạo phường Hà Tu có nhiều phần quà ý nghĩa, động viên cháu.

Hội Phụ nữ, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 170 Hải quân tặng quà cho cháu Nguyễn Thị Thu Hằng.

Việc trao quyết định nhận đỡ đầu con ngư dân đối với cháu Nguyễn Thị Thu Hằng thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Hải quân nói chung, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 nói riêng đối với nhân dân, nhất là những gia đình ngư dân còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Cháu Nguyễn Thị Thu Hằng được Lữ đoàn 170 nhận đỡ đầu đến khi đủ 18 tuổi. Ngoài việc hỗ trợ hàng tháng, đơn vị sẽ phối hợp với phường Hà Tu và gia đình tiếp tục quan tâm, thăm hỏi, động viên cháu về vật chất, tinh thần trong học tập và cuộc sống. Từ sự giúp đỡ này, cháu Hằng sẽ có thêm điều kiện để tiếp tục đến trường, nỗ lực vượt qua khó khăn, nuôi dưỡng ước mơ và từng bước thực hiện những hoài bão tốt đẹp của mình.