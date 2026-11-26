Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân sơ kết phối hợp tuyên truyền biển đảo

Sáng 26/11, tại TP Quảng Ninh, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Nghệ An, Tuyên Quang tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2026 và triển khai nhiệm vụ năm 2027. Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ninh, dự và phát biểu chào mừng.

Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Quảng Ninh, thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân.

Thời gian qua, công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và các địa phương tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng với nhiều cách làm chủ động, sáng tạo và linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn.

Các đại biểu thăm, nắm bắt điều kiện sinh hoạt, huấn luyện, đảm bảo trang thiết bị của cán bộ, chiến sĩ Vùng 1 Hải quân.

Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; quản lý, điều hành của Nhà nước; khả năng bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Quân đội Nhân dân Việt Nam; giữ vững bản lĩnh trước các luận điệu kích động, chống phá của các thế lực thù địch; bồi đắp ý thức trách nhiệm đối với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Hữu Thành, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nhấn mạnh công tác tuyên truyền biển đảo là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng đối với ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố. Đồng chí đề nghị năm 2027 các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương thức tuyên truyền; đẩy mạnh truyền thông số; gắn tuyên truyền chủ quyền với phát triển kinh tế biển xanh, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và phòng, chống khai thác IUU.

Đồng thời, tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa lực lượng Hải quân với cấp ủy, chính quyền, cơ quan tuyên giáo, báo chí và các tổ chức chính trị - xã hội; nhân rộng những mô hình, việc làm thiết thực hướng về cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi tuyến đầu.

Lãnh đạo Vùng 1 Hải quân ký kết kế hoạch phối hợp năm 2027 với đại diện Ban Tuyên giáo các địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Chuẩn Đô đốc Trần Xuân Văn, Chính ủy Vùng 1 Hải quân, nhấn mạnh, công tác phối hợp tuyên truyền giữa Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và Ban Tuyên giáo của Thành ủy Quảng Ninh, Hải Phòng và Tỉnh ủy Hưng Yên, Tuyên Quang, Nghệ An cần được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức lan tỏa. Qua đó, góp phần củng cố thế trận lòng dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Các đồng chí lãnh đạo Vùng 1 Hải quân trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã ký kế hoạch phối hợp tuyên truyền với 5 địa phương; tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2026.