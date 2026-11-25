Tặng quà gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn phường Cửa Ông

Sáng 25/11, tại phường Cửa Ông, Ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Ninh phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân tổ chức chương trình tặng quà cho các gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Cửa Ông.

Các đại biểu tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn phường Cửa Ông.

Tại chương trình, 20 suất quà đã được trao cho các gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Cửa Ông. Trong đó, 10 suất quà tặng các gia đình chính sách và 10 suất quà tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động nằm trong khuôn khổ hội nghị sơ kết công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2026 và triển khai kế hoạch tuyên truyền biển, đảo năm 2027.

Các đại biểu tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Cửa Ông.

Những phần quà thể hiện tình cảm, sự quan tâm, sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Hải quân đối với các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, thắt chặt tình đoàn kết quân dân. Hoạt động cũng góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Hải quân với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; qua đó tiếp tục củng cố tình yêu biển, đảo, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.