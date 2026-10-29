Man City và Liverpool thắng luân lưu, giành vé vào tứ kết Cúp Liên đoàn Anh

Manchester City và Liverpool đều vượt qua loạt sút luân lưu rạng sáng 29/10 (giờ Việt Nam) để giành quyền vào tứ kết Cúp Liên đoàn Anh, tránh kết cục bất ngờ như Arsenal phải nhận trước đó.

Các cầu thủ Manchester City ăn mừng sau chiến thắng trước Brighton ở vòng 1/8

﻿Cúp Liên đoàn Anh tại Manchester, Anh, rạng sáng 29/10/2026 (giờ Việt Nam). Ảnh: AP

Man City tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch sau khi hai lần bị Brighton dẫn trước nhưng vẫn gỡ hòa 2-2 trên sân nhà, trước khi giành chiến thắng 4-3 ở loạt sút luân lưu.

Thủ môn dự bị Gerónimo Rulli trở thành người hùng của Man City khi cản phá thành công hai quả phạt đền cuối cùng của Brighton do Yasin Ayari và Lewis Dunk thực hiện. Trước đó, Man City rơi vào thế bất lợi khi Mateo Kovacic đá hỏng quả luân lưu thứ tư của đội nhà.

Trong trận đấu kết thúc muộn hơn khoảng 30 phút, Liverpool đánh bại Chelsea 6-5 ở loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức. Đáng chú ý, cả hai bàn thắng đều được ghi từ chấm phạt đền.

Wesley Fofana đá hỏng quả luân lưu quyết định của Chelsea khi sút bóng vọt xà, đưa bóng vào khán đài The Kop tại sân Anfield, trong sự vui mừng của các cổ động viên Liverpool.

Trước đó, Arsenal đã bị loại đầy bất ngờ khi thất bại trước Fleetwood Town, đội bóng đang thi đấu ở giải hạng Tư Anh. Đây là một trong những cú sốc lớn nhất trong lịch sử 66 năm của giải đấu.

Ở các trận đấu khác giữa những đội bóng Ngoại hạng Anh tại vòng 1/8, Bournemouth thắng Aston Villa 3-0, Crystal Palace đánh bại Fulham 1-0 trên sân khách, còn Sunderland vượt qua Brentford với tỷ số 3-2.

Bradford City, đội bóng đang thi đấu ở giải hạng Ba Anh và từng vào chung kết năm 2013, đã cùng Fleetwood Town giành vé vào tứ kết.

Everton sẽ tiếp đón Newcastle trong trận đấu cuối cùng của vòng 1/8 để xác định đội giành tấm vé còn lại vào tứ kết.