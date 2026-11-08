Man City thua trận thứ 3 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh

Ngày 7/11 (giờ địa phương), Manchester City để thua Nottingham Forest với tỷ số 1-3 trên sân khách, qua đó nhận thất bại thứ 3 liên tiếp tại Giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Kết quả này khiến Man City bị đội đầu bảng Arsenal bỏ xa 6 điểm trong cuộc đua vô địch.

Cầu thủ Liam Delap của Nottingham Forest ghi bàn thắng thứ 2 cho đội nhà trong trận đấu với Manchester City tại Giải Ngoại hạng Anh, diễn ra ở thành phố Nottingham (Anh), ngày 7/11/2026. Ảnh: AP

Sau khởi đầu mùa giải ấn tượng với 7 trận thắng liên tiếp, Man City bất ngờ sa sút phong độ. Trong chuyến làm khách trên sân Nottingham Forest, đội bóng của huấn luyện viên Enzo Maresca tiếp tục mắc nhiều sai lầm ở hàng phòng ngự.

Ngay phút thứ 6, hậu vệ Josko Gvardiol để mất bóng, tạo cơ hội cho Jair Cunha ghi bàn mở tỷ số cho Nottingham Forest.

Đến phút 18, Man City tiếp tục để mất bóng và bị đội chủ nhà tổ chức phản công. Liam Delap bứt tốc từ phần sân nhà, vượt qua hai hậu vệ trước khi dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0.

Sang hiệp hai, Man City đẩy mạnh tấn công và có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Từ pha đưa bóng vào vòng cấm của Jeremy Doku, Rayan Cherki tung cú sút chính xác, thắp lại hy vọng giành điểm cho đội khách.

Tuy nhiên, khi Man City đang nỗ lực tìm bàn gỡ hòa, Nottingham Forest tiếp tục tận dụng tốt cơ hội phản công. Phút 74, Liam Delap ghi bàn thắng thứ 2 trong trận, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà.

Đáng chú ý, trước cuộc đối đầu này, Nottingham Forest chưa ghi được bàn thắng nào trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay. Chiến thắng trước Man City mới là trận thắng thứ 2 của đội bóng kể từ đầu mùa, giúp họ cải thiện vị trí trong cuộc đua trụ hạng.

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Enzo Maresca thừa nhận Man City đang gặp vấn đề trong phòng ngự khi để thủng lưới quá nhiều.

Ông cho biết đội bóng sẽ tận dụng quãng nghỉ dành cho các đội tuyển quốc gia để phân tích nguyên nhân và tìm cách khắc phục những sai lầm.

Dù Man City đã thua 3 trận liên tiếp, huấn luyện viên Maresca khẳng định toàn đội cần giữ bình tĩnh thay vì hoảng loạn.

“Chúng tôi đã thắng 7 trận liên tiếp, sau đó thua 3 trận liên tiếp. Điều quan trọng là phải giữ được sự cân bằng, tìm hiểu nguyên nhân và cải thiện tình hình”, ông chia sẻ với BBC.

Thất bại này khiến Man City gặp thêm bất lợi trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Ở trận đấu cùng ngày, Arsenal đánh bại Hull City với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của Martin Ødegaard ở phút 72, qua đó củng cố ngôi đầu bảng và nới rộng khoảng cách với Man City lên 6 điểm.