Mạo Khê vun đắp đời sống văn hóa từ cơ sở

Xác định xây dựng đời sống văn hóa là nền tảng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, phường Mạo Khê đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, gắn phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Những chuyển biến tích cực từ các khu dân cư cùng sự quan tâm đầu tư hệ thống thiết chế văn hóa đang góp phần tạo dựng môi trường sống văn minh, gắn kết cộng đồng.

Mỗi sáng, vườn hoa tại khu phố Hoàng Hoa Thám lại trở thành điểm hẹn của người dân đến đi bộ, tập thể dục, trò chuyện. Trước đây, khu đất này chỉ là bãi cỏ mọc um tùm, khu phố thường xuyên phải huy động người dân phát quang, dọn dẹp. Được đầu tư xây dựng từ tháng 10/2025 với tổng kinh phí trên 1,6 tỷ đồng, vườn hoa này có không gian xanh với đường dạo, sân chơi và thiết bị thể dục ngoài trời đã mang đến diện mạo mới cho khu dân cư.

Bà Nguyễn Thị Thúy, Trưởng Ban Công tác mặt trận khu phố Hoàng Hoa Thám, chia sẻ: “Từ ngày có vườn hoa này, bà con trong khu phố phấn khởi lắm. Sáng sớm hay chiều mát mọi người lại ra đây đi bộ, tập thể dục, các cháu nhỏ cũng có chỗ vui chơi. Có một không gian chung như thế này, bà con gặp gỡ nhau nhiều hơn, không khí trong khu phố cũng vui vẻ, nhộn nhịp hơn trước”.

Dự án khu sinh hoạt cộng đồng ngoài trời tại trung tâm phường Mạo Khê sẽ được đưa vào sử dụng trong tháng 11.

Cùng với đó, phường Mạo Khê cũng đang triển khai dự án khu sinh hoạt cộng đồng ngoài trời trung tâm phường với tổng mức đầu tư trên 49,3 tỷ đồng. Công trình được đầu tư đồng bộ hệ thống sân nền, đường dạo, cây xanh, chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới hình thành không gian tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, hoạt động giao lưu cộng đồng. Những dự án này cho thấy sự quan tâm của địa phương trong việc hoàn thiện thiết chế văn hóa, tạo điều kiện để người dân được tham gia, thụ hưởng các hoạt động văn hóa ngay tại nơi sinh sống.

Song hành với đầu tư cơ sở vật chất, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được Mạo Khê triển khai sâu rộng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn phường có 18.703/18.703 hộ đăng ký xây dựng danh hiệu Gia đình văn hóa; 47/47 khu phố đăng ký xây dựng Khu phố văn hóa. Tỷ lệ đăng ký đạt 100% cho thấy sự hưởng ứng tích cực của người dân đối với phong trào, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, bảo đảm việc bình xét, công nhận đi vào thực chất.

Người cao tuổi phường Mạo Khê đồng diễn thể dục.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng ngày càng phát triển, thu hút đông đảo người dân tham gia. Toàn phường duy trì 141 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, bình quân 3 câu lạc bộ mỗi khu phố. Các loại hình dân vũ, bóng chuyền hơi, bóng đá, cờ tướng... trở thành sân chơi bổ ích, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường giao lưu trong cộng đồng. Đặc biệt, Đại hội Thể dục thể thao phường Mạo Khê năm 2026 với 9 môn thi đấu đã thu hút trên 1.200 vận động viên tham gia. Hiện toàn phường có 38.870 người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, chiếm 54% dân số.

Xây dựng đời sống văn hóa còn được cụ thể hóa qua việc thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường và chỉnh trang đô thị. Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” được duy trì tại 47/47 khu phố. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn phường tổ chức trên 1.200 lượt ra quân vệ sinh môi trường, thu hút hơn 12.000 lượt người tham gia, thu gom hàng chục tấn rác thải, chỉnh trang nhiều tuyến đường, ngõ phố. Các mô hình tự quản về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường được duy trì tại 100% khu phố, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh.

Người dân khu phố Yên Thọ, phường Mạo Khê tập luyện văn nghệ.

Bà Vũ Thị Thanh Hường, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Mạo Khê, cho biết: “Địa phương xác định xây dựng đời sống văn hóa phải đi vào thực chất, gắn với nhu cầu của người dân. Thời gian tới, Mạo Khê tiếp tục chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, đổi mới nội dung sinh hoạt cộng đồng, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng đời sống văn hóa. Phường phấn đấu duy trì tỷ lệ gia đình văn hóa từ 98% trở lên, 100% khu phố giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa, đồng thời đẩy mạnh phong trào xây dựng khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”.