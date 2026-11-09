Mạo Khê trên hành trình đổi mới đô thị

Bằng việc tập trung huy động các nguồn lực, đẩy mạnh triển khai các công trình, dự án cùng sự đồng thuận, chung sức của nhân dân, phường Mạo Khê đang từng bước tạo dựng diện mạo đô thị khang trang, đồng bộ hơn. Những nỗ lực ấy không chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển trước mắt mà còn hướng tới mục tiêu xây dựng Mạo Khê trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Khi phường Mạo Khê triển khai mở rộng tuyến đường nối tổ 12 với tổ 7 ở khu phố Kim Sen, khoảng 45m² đất trước nhà ông Nguyễn Văn Mong nằm trong phạm vi thi công. Trên phần đất ấy có cây cối và bức tường rào đã gắn bó với gia đình nhiều năm. Thế nhưng, gia đình ông Mong đã tự nguyện hiến đất để làm đường. Gia đình ông chủ động thu hoạch cây, tự tháo dỡ tường rào để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Tuyến đường nối tổ 12 với tổ 7, khu phố Kim Sen, phường Mạo Khê được đầu tư nâng cấp.

“Sau khi nắm được thông tin từ khu phố, gia đình tôi đã họp các thành viên và thống nhất ủng hộ chính quyền, nhân dân để bà con có đường rộng rãi, đi lại thuận tiện hơn” - ông Mong chia sẻ.

Theo bà Nguyễn Thị Oanh, Phó Trưởng khu phố Kim Sen, gia đình ông Mong chỉ là một trong những gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án. Song với tinh thần đồng thuận, nhất trí cao, tất cả người dân đều tự nguyện tháo dỡ tài sản và hiến đất. Tuyến đường khi hoàn thành sẽ rộng 4m, có hệ thống thoát nước và đèn chiếu sáng, không chỉ giúp cho việc giao thông thuận tiện, mà còn tạo mỹ quan đô thị sạch, đẹp.

Nếu những công trình giao thông góp phần tăng tính kết nối giữa các khu dân cư, thì việc đầu tư các không gian công cộng lại hướng tới đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao và nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Tại khu vực trung tâm phường Mạo Khê, dự án khu sinh hoạt cộng đồng ngoài trời đang được triển khai với tổng mức đầu tư hơn 49 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố và ngân sách phường.

Ông Trần Văn Phàn, Chỉ huy công trường, cho biết: “Theo thiết kế, công trình gồm khu sinh hoạt ngoài trời, hệ thống đường dạo, cây xanh, thảm cỏ, chiếu sáng và các hạng mục hạ tầng đồng bộ. Khi hoàn thành, nơi đây sẽ tạo thêm không gian tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu cộng đồng; đồng thời, góp phần cải thiện cảnh quan, tăng diện tích cây xanh và không gian công cộng tại khu vực trung tâm phường”.

Dự án khu sinh hoạt cộng đồng ngoài trời tại trung tâm phường Mạo Khê sẽ được đưa vào sử dụng trong tháng 11/2026.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ các công trình đang triển khai, phường Mạo Khê tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Năm 2025, phường triển khai 63 dự án, gồm 49 dự án giao thông, 11 dự án kiến thiết thị chính và 3 dự án mương thoát nước. Năm 2026, địa phương tiếp tục triển khai 55 dự án trên nhiều lĩnh vực, trong đó có 45 dự án giao thông và 2 dự án kiến thiết thị chính. Việc đầu tư được thực hiện từ các tuyến đường, hệ thống thoát nước đến những công trình phục vụ sinh hoạt cộng đồng, góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trên địa bàn.

Phường Mạo Khê cũng chú trọng rà soát quy hoạch và các tiêu chí chất lượng đô thị để xác định những vấn đề cần quan tâm. Theo đó, phường tập trung xử lý các điểm thoát nước bất cập để hạn chế ngập úng, cải thiện các tuyến đường nối khu dân cư với trung tâm; đồng thời đầu tư nhà văn hóa và điểm sinh hoạt cộng đồng ở những nơi còn thiếu. Công tác chỉnh trang các tuyến phố được triển khai cùng với việc lập lại trật tự đô thị.

Hướng tới mục tiêu được phân loại là đơn vị hành chính cấp xã loại đặc biệt, Mạo Khê tiếp tục hoàn thiện hạ tầng trên địa bàn, đồng thời phối hợp với các sở, ngành và địa phương tháo gỡ vướng mắc về kết nối giao thông liên vùng, chuẩn bị các khu vực phát triển công nghiệp và logistics ven sông.

Cùng với các nhiệm vụ về hạ tầng, phường đặt trọng tâm vào chất lượng phục vụ người dân. Trong đó tập trung vào việc cải cách TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ đời sống người dân, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các phòng, ban để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới.