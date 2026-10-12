Phường Mạo Khê dẫn đầu Đại hội Thể dục thể thao thành phố Quảng Ninh lần thứ X

Đại hội Thể dục thể thao thành phố Quảng Ninh lần thứ X, năm 2026 khép lại với 733 huy chương được trao ở 18 môn thi đấu. Phường Mạo Khê dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 26 HCV.

Đại hội thu hút 57 đoàn tham gia, với 3.178 người, gồm cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên và lực lượng phục vụ. Các vận động viên tranh tài ở 18 môn thể thao, tạo nên không khí thi đua sôi nổi, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao tại cơ sở.

Theo bảng tổng sắp, phường Mạo Khê xếp thứ Nhất toàn đoàn với 26 HCV, 16 HCB và 14 HCĐ. Xã Hoành Mô đứng thứ Hai với 16 HCV, 6 HCB và 8 HCĐ. Phường Hồng Gai xếp thứ Ba với 15 HCV, 23 HCB và 20 HCĐ. Tiếp theo là phường Hà Lầm với 14 HCV và đặc khu Vân Đồn với 10 HCV.

Kết quả Đại hội Thể dục thể thao thành phố Quảng Ninh lần thứ X, năm 2026. Phường Mạo Khê dẫn đầu toàn đoàn với 26 HCV.

Kết quả thi đấu cho thấy sự cạnh tranh ở nhiều môn thể thao, đồng thời ghi nhận nỗ lực của các đoàn trong công tác tuyển chọn, huấn luyện và tổ chức lực lượng vận động viên. Nhiều đơn vị đạt thành tích nổi bật ở các môn thế mạnh, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của Đại hội.

Đại hội Thể dục thể thao thành phố Quảng Ninh lần thứ X là dịp đánh giá phong trào thể dục thể thao tại các xã, phường, đơn vị; đồng thời phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có thành tích tốt để tiếp tục bồi dưỡng, chuẩn bị lực lượng tham gia các giải thể thao cấp cao hơn.