Văn hóa bồi đắp sức mạnh cộng đồng

Liên tục trong tháng 11 này, trên khắp các địa phương của Quảng Ninh rộn ràng triển khai những sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao phong phú, góp phần khơi dậy niềm tự hào truyền thống, lan tỏa các giá trị văn hóa quê hương trong nhịp mới. Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc do UBND và Ủy ban MTTQ thành phố phối hợp tổ chức, với 19 hoạt động cấp thành phố và 54 hoạt động tại các xã, phường, đặc khu.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố thực hiện nghi thức phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Ảnh: Lê Nam

Mở đầu chuỗi sự kiện là Lễ phát động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long), thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia. Điểm nhấn của chương trình là màn đồng diễn nghệ thuật quy mô với 2.000 diễn viên quần chúng, kết hợp trình diễn áo dài, dân vũ, múa lân, múa rồng, trống hội và võ cổ truyền. Sự hòa quyện giữa nghệ thuật truyền thống và hiện đại tạo không khí sôi nổi, lan tỏa tinh thần đoàn kết, thu hút các tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Qua đó, chương trình góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, đồng thời tuyên truyền, giáo dục ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam trong cộng đồng.

Bám sát kế hoạch phối hợp mà UBND và Ủy ban MTTQ thành phố đã đề ra, từ ngay sau lễ phát động đến nay, liên tục các chương trình văn hóa đã được triển khai. Trong đó bao gồm 10 hoạt động do UBND thành phố chủ trì, như: Gặp mặt đội ngũ văn nghệ sĩ tiêu biểu; hội chợ OCOP và triển lãm đặc sản vùng miền; trưng bày, triển lãm chủ đề 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ; Tuần phim Việt Nam... Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thành phố chủ trì tổ chức 9 nội dung hoạt động, gồm: Tổ chức đồng loạt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại 100% thôn, khu phố trong cùng 1 ngày (15/11); Liên hoan Tiếng hát khu dân cư chủ đề “Tự hào thành phố Quảng Ninh”; Ngày hội Thanh niên “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; Hội nghị truyền thông “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”; ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác quảng bá và phổ biến phim giữa Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh với Cục Điện ảnh (Bộ VHTT&DL)...

Một tiết mục trong đêm công diễn "Giai điệu tuổi hồng" TP Quảng Ninh lần thứ XIII năm 2026. Ảnh: Xuân Hòa

Các hoạt động được lựa chọn theo hướng thiết thực, sáng tạo, lấy người dân làm trung tâm và chủ thể thụ hưởng, bảo đảm hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, làm nổi bật bản sắc văn hóa từng địa phương. Nhiều sự kiện như hội chợ OCOP, triển lãm đặc sản vùng miền, liên hoan ẩm thực được tổ chức nhằm quảng bá giá trị văn hóa gắn với kích cầu tiêu thụ nông sản. Ngành Giáo dục triển khai các cuộc thi “Em vẽ thành phố Quảng Ninh”, hội diễn “Giai điệu tuổi hồng” phù hợp với từng cấp học. Mỗi xã, phường, đặc khu cũng chủ động tổ chức từ 1-2 hoạt động, tập trung vào trải nghiệm văn hóa, giáo dục di sản, quảng bá di tích, làng nghề, tuyến điểm du lịch và mở cửa các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ nhân dân, du khách.

Để tăng sức lan tỏa của Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc, công tác thông tin, tuyên truyền được các ngành, địa phương đẩy mạnh trên nhiều nền tảng. Các hoạt động phát động, treo cờ Tổ quốc, lắp đặt cổng chào, pa-nô, màn hình LED, chỉnh trang cảnh quan, môi trường được triển khai đồng bộ. Thông tin về các sự kiện cũng được cập nhật thường xuyên trên các kênh truyền thông chính thống. Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh chủ trì tăng thời lượng tin, bài, mở rộng các chuyên mục, đẩy mạnh quảng bá trên môi trường số; góp phần thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của nhân dân và du khách.

Tinh thần hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam đang được Quảng Ninh tích cực lan tỏa sâu rộng trong đời sống cơ sở bằng cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện từng địa phương và nhu cầu thiết thực các tầng lớp nhân dân.