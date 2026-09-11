Thợ mỏ vào ca: Khám phá dây chuyền sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

Sản xuất vật liệu nổ công nghiệp là một trong 4 lĩnh vực sản xuất chính của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, đồng thời là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đòi hỏi các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn. Là đơn vị duy nhất thuộc Tập đoàn được giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ khai thác than trên địa bàn Quảng Ninh và nhu cầu của nền kinh tế, Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Việt Bắc hiện vận hành 9 dây chuyền sản xuất tại Quảng Ninh, Ninh Bình và Bà Rịa - Vũng Tàu, với sản lượng trung bình 77.500 tấn/năm.