TKV: Thi đua về đích, giữ vững an toàn

Bước vào quý III/2026 với không ít khó khăn do điều kiện khai thác ngày càng xuống sâu, thời tiết mưa nhiều, song các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất gắn với bảo đảm an toàn. Các phong trào tập trung vào tăng năng suất, ngày công, sản lượng, gắn với cơ chế khuyến khích người lao động, tạo khí thế thi đua, giữ vững nhịp sản xuất và quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2026.

Tăng tốc sản xuất, an toàn là trên hết

Bước vào những tháng cuối năm, khí thế thi đua lao động sản xuất đang được đẩy mạnh tại các đơn vị ngành Than, với mục tiêu tăng năng suất, sản lượng, nhưng phải bảo đảm an toàn. Tại Công ty CP Than Mông Dương, không khí thi đua đang lan tỏa trên các công trường, phân xưởng. Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than, Công ty triển khai nhiều đợt thi đua với mục tiêu cụ thể, gắn kết quả sản xuất với an toàn, năng suất và thu nhập của người lao động.

Công nhân Công ty CP Than Hà Lầm kiểm tra hệ thống giàn chống tại lò chợ, bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác.

Trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, Công ty CP Than Mông Dương tổ chức phát động thi đua, xây dựng cơ chế khen thưởng nhằm động viên người lao động. Sang tháng 7, hưởng ứng Tháng Công đoàn tham gia quản lý, Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty tiếp tục ký kế hoạch liên tịch, phát động các đơn vị thi đua hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, bảo đảm an toàn.

Điểm nhấn trong quý III là phong trào thi đua ngày công cao, năng suất cao gắn với tiền lương, thu nhập. Công ty xây dựng cơ chế khuyến khích đối với công nhân khai thác, đào lò đạt ngày công cao. Trong tháng 7, phong trào thi đua đã nhận được sự hưởng ứng tích cực, khuyến khích người lao động bám ca, bám vị trí, nâng cao năng suất. Sau khi kết thúc quý III, Công ty sẽ đánh giá hiệu quả, căn cứ tình hình sản xuất, kinh doanh để xem xét tiếp tục triển khai trong quý IV.

Khí thế thi đua càng được đẩy mạnh khi nhiệm vụ sản xuất năm 2026 tăng cao. Sau khi kế hoạch được điều chỉnh tăng thêm 100.000 tấn, Than Mông Dương đang điều hành với mục tiêu sản xuất 1,6 triệu tấn than, đào 18.800m lò. Sau 8 tháng, Công ty đã sản xuất gần 1,2 triệu tấn than, đào hơn 12.600m lò, tạo nền tảng để tăng tốc trong những tháng còn lại của năm.

Tuy nhiên, áp lực hoàn thành sản lượng cũng đi cùng những thách thức về an toàn. Các diện khai thác ngày càng xuống sâu, đi xa, điều kiện địa chất phức tạp; hiện Công ty CP Than Mông Dương có 3 lò chợ khai thác dưới mức -210m. Trong mùa mưa, lượng nước thẩm thấu xuống hầm lò tăng, trong khi nguy cơ về khí mỏ, áp lực lò chợ cũng lớn hơn. Bởi vậy, quan điểm xuyên suốt của Than Mông Dương là càng đẩy mạnh thi đua, tăng sản lượng thì càng phải siết chặt công tác an toàn.

Hằng tháng, Công ty tổ chức kiểm tra chuyên đề về khí mỏ, phòng chống bục nước, áp lực lò chợ, an toàn đào lò và duy trì huấn luyện định kỳ cho người lao động. Những bất cập về thông gió, nhiệt độ, điều kiện làm việc được phản ánh trực tiếp để kiểm tra, xử lý kịp thời. Hằng ngày, lãnh đạo Công ty, các phòng chuyên môn và quản đốc phân xưởng trao đổi tại phòng điều hành, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc ảnh hưởng đến sản xuất, an toàn.

Công nhân Công trường Cơ giới hóa khai thác 1 (Công ty CP Than Hà Lầm) thể hiện quyết tâm thi đua hoàn thành nhiệm vụ ngay từ đầu ca sản xuất.

Phó Giám đốc Công ty CP Than Mông Dương Ngô Xuân Thủy, cho biết: Từ nay đến hết năm 2026 khối lượng sản xuất tăng, áp lực những tháng cuối năm lớn hơn, nhưng Công ty xác định an toàn vẫn phải đặt lên hàng đầu. Cùng với tổ chức sản xuất hợp lý, Công ty tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát hiện trường, chủ động nhận diện nguy cơ, đưa ra giải pháp phù hợp với từng điều kiện sản xuất, phấn đấu hoàn thành sản lượng Tập đoàn giao, đồng thời bảo đảm an toàn, việc làm và thu nhập cho người lao động.

Cùng với Than Mông Dương, Công ty Than Dương Huy - TKV cũng đẩy mạnh thi đua sản xuất gắn với bảo đảm an toàn lao động. Đáng chú ý phong trào thi đua lao động sản xuất trong quý III được đẩy mạnh trong bối cảnh điều kiện khai thác ngày càng xuống sâu, địa chất phức tạp, áp lực mỏ lớn, thời tiết mưa nhiều và một số diện phải chuyển. Trước những khó khăn đó, Công ty xác định thi đua phải gắn chặt với an toàn, năng suất và hiệu quả, tạo động lực để người lao động giữ vững nhịp sản xuất, phấn đấu duy trì công suất thiết kế 2,5 triệu tấn than hầm lò trong năm 2026.

Trong 8 tháng, Công ty sản xuất hơn 1,8 triệu tấn than nguyên khai. Để duy trì kết quả này, công tác quản trị an toàn được thực hiện theo hướng nhận diện, kiểm soát rủi ro đến từng khu vực, thiết bị, công việc và ca sản xuất; tập trung vào các nguy cơ về khí mỏ, nước mỏ, thông gió, vận tải, điện, vật liệu nổ công nghiệp. Cùng với tăng cường kiểm tra đột xuất, huấn luyện và tự kiểm tra đầu ca, mạng lưới an toàn vệ sinh viên tiếp tục được phát huy để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ ngay từ hiện trường.

Ông Nguyễn Chí Trưởng, Phó Giám đốc Công ty Than Dương Huy, cho biết: Trong quý III và những tháng cuối năm, Công ty xác định mục tiêu cao nhất là an toàn, ổn định và hiệu quả. Cùng với duy trì ổn định các lò chợ, đẩy nhanh chuyển diện cơ giới hóa và đào lò chuẩn bị sản xuất, Công ty tập trung xử lý các điểm nghẽn về vận tải, thoát nước, đường sắt, thiết bị; chủ động phòng chống mưa bão, ngập mỏ. Các phong trào thi đua được gắn trực tiếp với năng suất, chất lượng, hiệu quả và an toàn lao động.

Song song với đẩy mạnh sản xuất, Than Dương Huy tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc, thông gió, cấp thoát nước, việc di chuyển trong hầm lò; chăm lo ăn ca, sức khỏe và đời sống công nhân. Phong trào thi đua không chỉ hướng đến những mét lò, tấn than vượt kế hoạch, mà còn góp phần nâng cao ý thức tự chủ an toàn của mỗi người lao động. Qua đó, giữ vững công suất, ổn định việc làm, thu nhập và phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2026.

Những tháng cuối năm, các đơn vị ngành Than tiếp tục đẩy mạnh thi đua, tăng tốc sản xuất, nhưng kiên định mục tiêu an toàn là trên hết. Đây là nền tảng để hoàn thành kế hoạch năm 2026, đồng thời bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động.

Phấn đấu bứt phá toàn diện

8 tháng năm 2026, hoạt động sản xuất, kinh doanh của TKV đối mặt với nhiều khó khăn khi giá năng lượng, chi phí logistics và một số vật tư đầu vào biến động; nhu cầu than cho sản xuất điện ở mức thấp. Cùng với đó, xu hướng chuyển dịch năng lượng, yêu cầu giảm phát thải và thời tiết mưa bão cũng tác động đến hoạt động khai thác, sản xuất và tiêu thụ than, khoáng sản.

Trước những khó khăn đó, TKV duy trì nghiêm kỷ luật điều hành, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, giữ ổn định sản xuất, kinh doanh. Lũy kế 8 tháng, toàn Tập đoàn sản xuất đạt hơn 25,2 triệu tấn than nguyên khai; tiêu thụ hơn 35,1 triệu tấn than. Tổng doanh thu đạt 124.985 tỷ đồng; nộp NSNN 18.963 tỷ đồng.

Công nhân Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu gia công, sửa chữa thiết bị cơ khí phục vụ cho hoạt động sản xuất.

Cùng với duy trì sản xuất, TKV tiếp tục bảo đảm việc làm, thu nhập và các chế độ, chính sách, phúc lợi cho người lao động. Tiền lương bình quân 8 tháng đạt khoảng 19,83 triệu đồng/người/tháng, bằng 106,2% kế hoạch năm. Đây là cơ sở quan trọng để các đơn vị ổn định lực lượng lao động, tạo động lực thi đua hoàn thành các mục tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2026.

Bước vào những tháng cuối năm, TKV xác định tiếp tục tăng tốc sản xuất, linh hoạt điều hành theo diễn biến thị trường, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu năm 2026. Đối với sản xuất và tiêu thụ than, các đơn vị tập trung bảo đảm sản lượng, chất lượng than khai thác; đẩy mạnh chế biến, nâng cao tỷ lệ thu hồi than sạch và chủ động xây dựng phương án tiêu thụ phù hợp với nhu cầu thị trường. Cùng với đó, Tập đoàn tiếp tục đẩy nhanh cơ giới hóa, bán cơ giới hóa các lò chợ, gắn đầu tư công nghệ với nâng cao năng suất, giảm lao động và tăng sức cạnh tranh.

Công tác đầu tư, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng thực chất, hiệu quả. Các dự án đầu tư phải được đánh giá đầy đủ về hiệu quả, khả năng nâng cao năng suất, giảm lao động; tăng cường cơ giới hóa, tự động hóa gắn với tổ chức lại sản xuất. Tập đoàn đồng thời rà soát, hoàn thiện các quy định, định mức dự trữ vật tư; tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, bảo đảm sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Hoạt động tiêu thụ than tại Công ty Tuyển than Hòn Gai.

Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn nhấn mạnh: Những tháng cuối năm, các đơn vị cần tiếp tục giữ nghiêm kỷ luật điều hành, rà soát từng chỉ tiêu, xác định rõ khối lượng công việc còn lại để tập trung thực hiện. Trọng tâm là tháo gỡ kịp thời những điểm nghẽn trong sản xuất, tiêu thụ, cấp phép khai thác, giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án đầu tư; đồng thời tổ chức sản xuất linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu thị trường.

Cùng với các giải pháp quyết liệt trong điều hành, TKV tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, khuyến khích các đơn vị, công trường, phân xưởng phát huy sáng kiến, nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí, nhưng phải bảo đảm an toàn. Qua đó, tạo khí thế thi đua trong toàn Tập đoàn, động viên người lao động quyết tâm tăng tốc trong những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2026.