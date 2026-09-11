An toàn cho tàu ra, vào cảng Cẩm Phả

Trung bình mỗi năm, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) XNK 50-60 triệu tấn than qua khu vực cảng Cẩm Phả. Bám sát lịch tàu và kế hoạch giao nhận, Công ty Hoa tiêu Hàng hải - TKV chủ động điều hành, bố trí hoa tiêu, phương tiện, bảo đảm từng chuyến tàu an toàn, góp phần giữ nhịp cho hoạt động xuất, nhập và tiêu thụ than của TKV.

Công ty Hoa tiêu Hàng hải - TKV thực hiện dẫn tàu hàng trọng tải lớn tại khu vực cảng Cẩm Phả.

Hoạt động chính của Công ty Hoa tiêu Hàng hải là cung cấp dịch vụ hoa tiêu cho các tàu biển trên tuyến hàng hải Cẩm Phả. Đây là khu vực có hoạt động vận chuyển, giao nhận than thường xuyên, với nhiều loại tàu, tải trọng khác nhau. Vì vậy, công tác điều hành phải bám sát lịch tàu, kế hoạch giao nhận hàng, điều kiện thời tiết, luồng tuyến để bố trí hoa tiêu và phương tiện phù hợp, bảo đảm từng lượt tàu ra, vào an toàn, thông suốt.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, công ty hiện có 7 phương tiện thủy, gồm 3 tàu chuyên dụng phục vụ đưa, đón hoa tiêu ra, vào các tàu hoạt động trên biển và 4 phương tiện cao tốc phục vụ đưa, đón cán bộ. Cùng với bố trí phương tiện hợp lý, công ty duy trì kiểm tra tình trạng kỹ thuật, chuẩn bị đầy đủ điều kiện an toàn trước khi thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, đối với 3 tàu chuyên dụng trực tiếp đưa, đón hoa tiêu trên biển, yêu cầu an toàn luôn được đặt lên hàng đầu bởi quá trình tiếp cận tàu biển chịu tác động trực tiếp của sóng, gió và điều kiện thời tiết.

Thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026, Công ty Hoa tiêu Hàng hải gặp không ít khó khăn, nhất là trong quý III khi điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, giá nhiên liệu và chi phí phục vụ điều hành tăng cao. Đặc biệt, tháng 8 nắng nóng kéo dài, mưa dông bất chợt ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các phương tiện trên biển. Trước những khó khăn đó, công ty chủ động điều hành sản xuất, bố trí hoa tiêu, phương tiện phù hợp, duy trì ổn định hoạt động dẫn tàu, đưa đón hoa tiêu và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Để duy trì hoạt động dẫn tàu an toàn, thông suốt, công ty nâng cao chất lượng công tác điều hành. Lịch tàu được thường xuyên cập nhật để chủ động bố trí hoa tiêu và phương tiện phục vụ; lịch điều động được rà soát, sắp xếp hợp lý, vừa đáp ứng kịp thời yêu cầu dẫn tàu, vừa tiết giảm chi phí. Đồng thời, tăng cường phối hợp với cảng vụ, doanh nghiệp vận tải biển và các đơn vị liên quan, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình tàu ra, vào cảng.

Đối với tàu vận chuyển than, công tác điều hành được bám sát kế hoạch tàu vào nhận hàng và rời cảng. Số lượng tàu lớn, đa dạng về chủng loại, tải trọng đòi hỏi việc điều động hoa tiêu và phương tiện phải linh hoạt theo từng thời điểm. Qua đó, các lượt tàu được tổ chức dẫn dắt an toàn, đúng kế hoạch, hạn chế thời gian chờ, ách tắc tại khu vực cảng, góp phần duy trì liên tục hoạt động giao nhận, vận chuyển và tiêu thụ than.

Lực lượng hoa tiêu của Công ty Hoa tiêu Hàng hải - TKV thực hiện nhiệm vụ dẫn tàu.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 8, công ty thực hiện 2.593 lượt dẫn tàu. Trong đó, tàu vận chuyển than chiếm tỷ lệ 60%, với nhiều chủng loại và tải trọng khác nhau. Đối với mỗi tàu than, từ thời điểm vào khu vực cảng nhận hàng đến khi rời cảng, việc bố trí hoa tiêu phải được tính toán phù hợp với lịch tàu và điều kiện thực tế. Việc điều hành kịp thời giúp tàu vào, rời cảng đúng kế hoạch, qua đó hạn chế thời gian chờ, góp phần bảo đảm tiến độ giao nhận và tiêu thụ than của các đơn vị trong TKV.

Cùng với phục vụ hoạt động vận chuyển than của TKV, công ty chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường, nhất là dịch vụ hoa tiêu cho các tàu vận chuyển hàng xuất khẩu như clinker, đá vôi. Qua đó, công ty vừa mở rộng nguồn việc, thị phần, vừa nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Việc mở rộng thị trường cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, điều hành linh hoạt và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, bảo đảm hoạt động hàng hải và lưu thông hàng hóa qua khu vực cảng an toàn, thông suốt.

Gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả sản xuất, công tác an toàn tiếp tục được công ty xác định là nhiệm vụ xuyên suốt. Đặc thù hoạt động chủ yếu trên biển khiến yêu cầu này không chỉ đặt ra trong quá trình dẫn tàu, mà còn ở từng khâu đưa, đón hoa tiêu, vận hành và quản lý phương tiện. Công ty thường xuyên tuyên truyền, huấn luyện an toàn lao động, nâng cao ý thức chấp hành quy trình của người lao động; đồng thời duy trì phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương trong bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải.

Ông Phạm Tuấn Phong, Giám đốc Công ty Hoa tiêu Hàng hải - TKV, cho biết: Với đặc thù hoạt động trên biển, an toàn, an ninh hàng hải luôn là mục tiêu cao nhất trong mỗi chuyến dẫn tàu. Vì vậy, công ty tập trung nâng cao chất lượng điều hành, tăng cường phối hợp giữa các bộ phận; chủ động cập nhật diễn biến thời tiết, lịch tàu, bố trí hoa tiêu và phương tiện phù hợp, bảo đảm các chuyến tàu ra, vào tuyến hàng hải Cẩm Phả an toàn, thông suốt. Công ty tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận, từng vị trí việc làm; trong đó lấy an toàn, chất lượng dịch vụ và hiệu quả sản xuất làm trọng tâm.

Cùng với chủ động mở rộng thị trường, nhất là dịch vụ hoa tiêu cho tàu vận chuyển clinker, đá vôi xuất khẩu, Công ty Hoa tiêu Hàng hải tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, điều hành linh hoạt, bảo đảm tàu ra, vào cảng an toàn, thông suốt. Đồng thời, chú trọng phòng, chống mưa bão, đào tạo nâng cao năng lực hoa tiêu và ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.