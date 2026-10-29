Mẹo công nghệ: Cách chọn tác nhân AI phù hợp nhu cầu

Các tác nhân AI đang ngày càng phổ biến, với nhiều sản phẩm từ Meta, OpenAI, Anthropic và các công ty khác. Tuy nhiên, việc lựa chọn công cụ phù hợp với từng nhiệm vụ vẫn là thách thức đối với người mới bắt đầu. Các chuyên gia khuyến nghị kết hợp nhiều tác nhân để tận dụng thế mạnh của từng công cụ, đồng thời thận trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân.

Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman phát biểu tại hội nghị OpenAI DevDay 2026

﻿ở San Francisco, ngày 29/9/2026. Ảnh: AP

Kết hợp nhiều tác nhân AI

Nhiều người trong giới công nghệ sử dụng đồng thời các tác nhân AI từ nhiều công ty cho cả công việc và cuộc sống cá nhân. Theo Jose Artigas, chuyên gia tư vấn về chiến lược AI, hiện chưa có tác nhân AI nào có thể đảm nhiệm tốt mọi loại công việc.

Việc kết hợp nhiều tác nhân giúp người dùng tận dụng thế mạnh của từng công cụ, đồng thời kiểm tra và phát hiện sai sót trong kết quả. Chẳng hạn, một tác nhân có thể thực hiện công việc, trong khi tác nhân khác đánh giá và phản biện kết quả.

Các công cụ cũng khác nhau về chức năng và khả năng tiếp cận. Một số miễn phí, một số yêu cầu trả phí hằng tháng, trong khi những công cụ khác vẫn đang thử nghiệm hoặc chưa được cung cấp rộng rãi. Khả năng sử dụng tại các quốc gia ngoài Mỹ cũng có thể bị hạn chế.

Lựa chọn công cụ theo nhu cầu

Các công ty AI phát triển tác nhân phục vụ nhiều mục đích, từ hỗ trợ công việc chuyên môn đến quản lý cuộc sống cá nhân.

Anthropic cho biết Claude Duet hướng đến “các chuyên gia và chủ doanh nghiệp nhỏ quá bận rộn để tự theo dõi mọi việc”. Trong khi đó, Meta giới thiệu Muse với khả năng hỗ trợ các nhiệm vụ như tiết kiệm tiền, cải thiện sức khỏe, mua sắm thông minh và củng cố các mối quan hệ.

Claude Duet của Anthropic, Dots của OpenAI và Grok Bot của xAI được mô tả là những công cụ có vai trò tương tự đồng nghiệp hoặc trợ lý điều phối công việc cấp cao. Trong khi đó, Muse của Meta và Instinct của công ty khởi nghiệp Spear Street Technology được định vị gần với vai trò trợ lý cá nhân. Tuy nhiên, sự phân chia này không có nghĩa các công cụ chỉ có thể đảm nhiệm một nhóm nhiệm vụ nhất định.

Artigas khuyên những người phát triển công việc kinh doanh ngoài giờ hoặc chuẩn bị khởi nghiệp cân nhắc Claude Duet. Dots có thể hỗ trợ gỡ lỗi và giải quyết vấn đề trong các công việc kỹ thuật chuyên sâu, còn Instinct phù hợp với những nhiệm vụ như gửi email hoặc đặt chỗ nhà hàng, lên kế hoạch du lịch. Với người mới bắt đầu, ông gợi ý Muse vì công cụ này dễ sử dụng và đưa ra nhiều gợi ý để người dùng khám phá các khả năng của AI.

Bắt đầu từ những công việc thường ngày

Các chuyên gia khuyên người dùng thử nghiệm nhiều tác nhân để tìm ra công cụ phù hợp với cách làm việc, nhu cầu giao tiếp và tiêu chí đánh giá chất lượng của mình.

Clara Gigling, nhà sáng lập Oudae Labs, đề xuất bắt đầu bằng những công việc thường xuyên phải thực hiện, sau đó chọn một số nhiệm vụ để giao cho AI. Người dùng cần nêu rõ mục tiêu, cung cấp đủ bối cảnh và các công cụ cần thiết để tác nhân hoàn thành công việc.

Artigas gợi ý chọn một nhiệm vụ trực tuyến thường bị trì hoãn, chẳng hạn viết email dài hoặc đặt vé máy bay. Theo ông, trải nghiệm thực tế sẽ giúp người dùng xác định công cụ nào phù hợp nhất với mình.

Thận trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân

Để thực hiện hiệu quả các công việc thường ngày hoặc hoạt động như một trợ lý chủ động, tác nhân AI có thể cần quyền truy cập vào nhiều dữ liệu cá nhân, từ email, lịch làm việc, thông tin định danh đến số thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng. Những yêu cầu này làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư, nhất là khi người dùng giao cho AI xử lý email, đặt vé máy bay hoặc mua sắm.

Gigling khuyến khích người dùng tìm hiểu và thử nghiệm các công cụ, nhưng nhấn mạnh cần thận trọng khi chia sẻ thông tin riêng tư.

Nhiều công ty cung cấp tác nhân AI cá nhân đã đưa ra các chính sách quyền riêng tư, giải thích cách các tác nhân hoạt động trên những máy tính đám mây chuyên dụng và cách người dùng kiểm soát việc lưu giữ thông tin trong bộ nhớ của chúng.