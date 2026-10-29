Oleshky có những ngày yên bình hiếm hoi giữa lệnh ngừng bắn mong manh

Lệnh ngừng bắn kéo dài 6 ngày do Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump làm trung gian đã mang lại khoảng lặng hiếm hoi cho thành phố Oleshky bên kia sông Dnipro, sau nhiều năm hứng chịu các cuộc tấn công trong xung đột Nga - Ukraine.

Một người đàn ông đi bộ trước một tòa nhà dân cư bị hư hại trong thời gian ngừng bắn cục bộ ﻿liên quan đến hoạt động viện trợ nhân đạo tại Oleshky, Kherson, Ukraine, ngày 28/10/2026. ﻿Ảnh: AP

Lệnh tạm ngừng giao tranh bắt đầu lúc 3 giờ sáng ngày 27/10 (giờ địa phương), nhằm tạo điều kiện đưa thuốc men, thực phẩm và nước uống đến Oleshky trước khi mở hành lang sơ tán vào cuối tuần. Khoảng 2.000 người còn ở đây đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các nhu yếu phẩm, trong khi máy bay không người lái và mìn hạn chế việc đi lại.

Sau một ngày yên tĩnh, hôm 28/10, nhiều người dân Oleshky xuống đường hơn thường lệ, tranh thủ mua thực phẩm, chuẩn bị củi cho mùa đông hoặc đơn giản là đi dạo. Dù vậy, sự yên bình ngắn ngủi vẫn khiến nhiều người bất an.

Bà Hanna Llianna, 61 tuổi, lần đầu tiên đến trung tâm thành phố sau gần hai năm để uống cà phê và đi dạo. Bà vẫn tránh những khu dân cư gần sông, nơi từng điều hành một cửa hàng tạp hóa nhỏ, vì sợ chứng kiến những tàn phá do chiến tranh gây ra.

“Sẽ rất khó khăn nếu những gì chúng ta từng trải qua lại quay trở lại”, bà nói. “Bây giờ tinh thần vừa được vực dậy, nhưng nếu tình hình tái diễn, mọi chuyện sẽ rất khó khăn”.

Những khu vực nguy hiểm của thành phố đông người qua lại

Trong thời gian giao tranh tạm lắng, các công nhân đô thị tranh thủ sửa chữa và mở rộng hệ thống lưới che chắn đường phố trước máy bay không người lái. Oleshky mang những dấu tích nặng nề của chiến tranh, với cửa sổ được che bằng ván ép và kính vỡ vương vãi khắp nơi. Các biển quảng cáo đã phai màu, còn nhiều cửa hàng và văn phòng đóng cửa suốt nhiều năm.

Ở những khu vực xa trung tâm hơn, nhiều dãy nhà có toàn bộ cửa sổ bị thổi bay. Những dấu hiệu duy nhất còn gợi nhớ công năng trước đây của các công trình là những tấm biển cho biết đó từng là trường đại học hay bệnh viện.

Thông thường, những khu vực này vắng người do nằm trong vùng nguy hiểm. Nhưng trong thời gian ngừng bắn, nhiều người đã xuất hiện để kiểm tra tài sản và thu dọn đồ đạc.

Một trong số đó là ông Anton Shakhunov, người từng thuê một căn hộ sang trọng tại Oleshky sau khi công việc kinh doanh khởi sắc. Ông phải rời đi vào mùa xuân năm nay sau khi máy bay không người lái đánh trúng mái nhà, gây hỏa hoạn. Trong thời gian ngừng bắn, ông trở lại căn hộ ở tầng 5, giờ chỉ còn những ô cửa sổ trống và đồ đạc phủ bụi.

“Tôi muốn lệnh ngừng bắn này kéo dài càng lâu càng tốt, nhưng ít nhất cũng cảm ơn vì chúng tôi có được một tuần như vậy”.

Người dân Kherson tranh thủ những ngày yên tiếng súng để trở lại sinh hoạt thường ngày, chăm sóc nhà cửa và vườn tược, dù vẫn lo ngại giao tranh có thể tái diễn.