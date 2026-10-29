Mỹ và Nhật Bản nhất trí xây dựng cơ sở sản xuất tên lửa chung tại Nhật Bản

Mỹ và Nhật Bản đã nhất trí thành lập cơ sở tại Nhật Bản để cùng sản xuất tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi thông báo tối 28/10. Đây là động thái mới nhất nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai đồng minh trong bối cảnh lo ngại về tình hình an ninh tại châu Á gia tăng.

Từ trái sang: Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro, ﻿Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi ﻿và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trước cuộc họp bốn bên ﻿bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN tại Cebu, Philippines, ngày 28/10/2026. Ảnh: AP

Ông Koizumi cho biết các tên lửa được sản xuất trong khuôn khổ sáng kiến mang tên “Chiến dịch Supercharge” là thiết yếu đối với tiêm kích F-35 do Mỹ sản xuất, dòng máy bay đang được quân đội Nhật Bản sử dụng. Tuy nhiên, ông không công bố thêm chi tiết về thỏa thuận.

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại Cebu, Philippines, ông Koizumi cho biết hai bên nhất trí tăng cường năng lực răn đe và ứng phó của liên minh Nhật Bản - Mỹ với tốc độ và quyết tâm cao hơn trước, trong bối cảnh tình hình khu vực ngày càng phức tạp.

Ông Koizumi cũng tái khẳng định tầm quan trọng của trật tự quốc tế tự do, rộng mở dựa trên pháp quyền, đồng thời phản đối các nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực, cưỡng ép hoặc những biện pháp khác. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh các cuộc thảo luận không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào.

Trong cuộc gặp riêng với các bộ trưởng quốc phòng ASEAN ngày 28/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng tái khẳng định cam kết của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc hỗ trợ ngăn chặn các hành động gây hấn tại khu vực. Ông nhấn mạnh Mỹ sẽ duy trì năng lực đủ mạnh để răn đe hành vi cưỡng ép và gây hấn, đồng thời tránh nguy cơ leo thang không cần thiết.