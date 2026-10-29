Samsung tiếp tục lập kỷ lục lợi nhuận nhờ làn sóng AI thúc đẩy nhu cầu chip

Ngày 29/10, tập đoàn Samsung Electronics cho biết lợi nhuận hoạt động trong quý III/2026 đạt mức kỷ lục 107,4 nghìn tỷ won (80,5 tỷ USD), nhờ nhu cầu tăng mạnh đối với chip nhớ máy tính được sử dụng trong các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI).

Biển hiệu Samsung Electronics bên ngoài tòa nhà Seocho của tập đoàn tại Seoul, Hàn Quốc,

﻿ngày 29/10/2026. Ảnh: AP

Doanh thu trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 của Samsung cũng đạt mức cao nhất từ trước đến nay, với 195,3 nghìn tỷ won (146 tỷ USD). Đây là quý thứ tư liên tiếp Samsung lập kỷ lục về cả lợi nhuận và doanh thu.

Thông báo của Samsung được đưa ra một ngày sau khi SK Hynix, đối thủ trong nước, cũng công bố lợi nhuận quý III cao kỷ lục. Hai tập đoàn bán dẫn Hàn Quốc này hiện chiếm khoảng hai phần ba thị trường chip nhớ toàn cầu và đang đối mặt với nhu cầu dường như không có dấu hiệu bão hòa đối với các sản phẩm của mình trong bối cảnh làn sóng AI phát triển mạnh trên toàn cầu.

Samsung cho biết, nhu cầu đối với chip phục vụ AI dự kiến tăng nhanh hơn nữa đến năm 2027, vượt nguồn cung khi khách hàng chạy đua mở rộng hạ tầng AI. Tập đoàn sẽ tập trung cung cấp các dòng chip nhớ tiên tiến và sản phẩm lưu trữ dành cho máy chủ AI, bao gồm bộ nhớ băng thông cao (HBM), DRAM máy chủ và ổ lưu trữ thể rắn (SSD).

Các doanh nghiệp công nghệ Hàn Quốc đang đầu tư mạnh vào cơ sở sản xuất bán dẫn và trung tâm dữ liệu khi nước này đẩy mạnh tham vọng phát triển AI. Hồi tháng 6, Samsung và SK Hynix công bố kế hoạch đầu tư tổng cộng 800 nghìn tỷ won (599 tỷ USD) vào một trung tâm sản xuất chip mới ở phía Tây Nam Hàn Quốc nhằm tận dụng nhu cầu gia tăng nhờ AI.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích đặt câu hỏi liệu các khoản đầu tư này có mang lại hiệu quả hay không. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cũng cảnh báo nền kinh tế phụ thuộc vào thương mại quốc tế của nước này đang ngày càng dựa nhiều vào ngành bán dẫn, điều có thể khiến tác động của bất kỳ đợt suy thoái nào liên quan đến AI trở nên nghiêm trọng hơn.