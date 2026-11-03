8 món quà công nghệ sáng tạo giúp thay đổi thói quen sinh hoạt hằng ngày

Vào dịp Giáng sinh và năm mới, người dân tại nhiều nước, đặc biệt ở Mỹ và châu Âu, thường có thói quen mua sắm, lựa chọn quà tặng cho người thân và bạn bè. Bên cạnh những món quà truyền thống, các sản phẩm công nghệ với thiết kế độc đáo, tính năng tiện ích ngày càng thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.

Sản phẩm khay cho thú cưng ăn SureFeed có khả năng nhận diện vi mạch, ngày 25/9/2026. Ảnh: AP

Từ thiết bị kiểm tra tình trạng ô tô, hộp đựng thực phẩm có thể sử dụng trong lò vi sóng đến mặt nạ ngủ tích hợp loa Bluetooth, nhiều sáng kiến đang giúp giải quyết những bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày.

Dưới đây là 8 sản phẩm công nghệ sáng tạo, mang đến những cách thức mới để lái xe, nấu nướng, chăm sóc thú cưng và nghỉ ngơi thuận tiện hơn. Giá các sản phẩm trong bài tính bằng USD, theo mức giá tham khảo tại thị trường nước ngoài, chưa bao gồm chi phí vận chuyển quốc tế, thuế và các khoản phí phát sinh khi mua hàng từ Việt Nam.

1. Thiết bị kiểm tra tình trạng ô tô thông minh

Đối với những người yêu thích ô tô hoặc đơn giản muốn biết nguyên nhân đèn cảnh báo động cơ bật sáng, thiết bị Sparq AI OBD2 Scanner có thể là một lựa chọn hữu ích.

Thiết bị kết nối trực tiếp với ô tô qua cổng chẩn đoán và liên kết với ứng dụng miễn phí trên điện thoại bằng Bluetooth. Ứng dụng có khả năng giải thích khoảng 50.000 mã lỗi kỹ thuật bằng ngôn ngữ dễ hiểu.

Ngoài ra, sản phẩm còn hỗ trợ kiểm tra tình trạng xe, giải thích các tín hiệu cảnh báo trên bảng điều khiển, tìm nguyên nhân gây tiếng động bất thường, theo dõi độ mòn của lốp và tra cứu lịch sử phương tiện. Khi xe cần sửa chữa, ứng dụng cũng giúp chủ xe đánh giá mức chi phí mà cơ sở sửa chữa đưa ra có hợp lý hay không.

Giá tham khảo: 129 USD.

2. Máy khoan đa năng tích hợp ba chức năng

Máy khoan cầm tay Blueprint DD-12V-S1 của Dremel kết hợp ba chức năng trong một thiết bị nhỏ gọn, giúp người sử dụng giảm số lượng dụng cụ cần mang theo khi sửa chữa hoặc lắp đặt đồ dùng trong gia đình.

Ngoài chức năng khoan và bắt vít, sản phẩm còn tích hợp thiết bị dò thanh khung ẩn bên trong tường và bộ phát tia laser định hướng có thể tháo rời, tự bám vào bề mặt, kèm thước thủy cân bằng.

Máy sử dụng động cơ không chổi than 12V, tích hợp đèn LED hỗ trợ làm việc trong điều kiện thiếu sáng và giúp tìm những đầu vít hoặc phụ kiện nhỏ bị rơi. Đèn báo dung lượng pin cho phép người dùng chủ động lên kế hoạch sạc.

Giá tham khảo: 99 USD, tùy nhà bán lẻ.

3. Hộp kim loại có thể sử dụng trong lò vi sóng

Từ lâu, các nhà sản xuất lò vi sóng thường khuyến cáo người dùng không đặt đồ dùng kim loại hoặc giấy bạc vào lò vì nguy cơ phát sinh tia lửa điện và gây cháy. Do đó, người tiêu dùng chủ yếu sử dụng hộp thủy tinh, gốm sứ hoặc nhựa để hâm nóng thức ăn.

Tuy nhiên, bộ hộp đựng thực phẩm bằng thép không gỉ của Genicook mang đến một lựa chọn khác. Tương tự các giá đỡ kim loại chuyên dụng trong một số lò vi sóng, nhà sản xuất thiết kế hộp với các cạnh nhẵn và bo tròn nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh tia lửa điện khi sử dụng đúng hướng dẫn.

Sản phẩm có trọng lượng nhẹ, khả năng chống ăn mòn và gồm ba hộp dung tích 0,8 lít, 1,2 lít và 1,8 lít. Bộ sản phẩm còn có ba nắp thủy tinh cường lực chống rò rỉ, tích hợp van thông hơi bằng silicone.

Giá tham khảo: 54,99 USD/bộ.

4. Máy cho thú cưng ăn có khả năng nhận diện từng con vật

Đối với những gia đình nuôi nhiều chó, mèo, việc ngăn chúng ăn nhầm thức ăn của nhau không phải lúc nào cũng dễ dàng. Máy cho thú cưng ăn Surefeed sử dụng công nghệ nhận diện vi mạch để giải quyết vấn đề này.

Chủ nuôi chỉ cần đồng bộ thiết bị với vi mạch nhận dạng của thú cưng. Khi con vật phù hợp tiến lại gần, nắp bảo vệ khay thức ăn sẽ tự động mở. Khi nó rời đi, nắp đóng lại, hạn chế những con vật khác tiếp cận thức ăn. Thiết bị hoạt động bằng pin, đặc biệt hữu ích đối với những gia đình có nhiều thú cưng với chế độ dinh dưỡng khác nhau.

Giá tham khảo: 199 USD.

5. Thiết bị hàn kín miệng túi thực phẩm bằng nhiệt

Kẹp túi hoặc dây chun có thể giúp đóng miệng những túi thực phẩm đã mở, nhưng không ngăn hoàn toàn không khí lọt vào khiến thực phẩm nhanh mất độ giòn hoặc hương vị. Thiết bị Magic Reseal sử dụng nhiệt để hàn kín miệng túi, giúp hạn chế không khí xâm nhập và duy trì độ tươi ngon của thực phẩm.

Sản phẩm có thiết kế cầm tay, tích hợp nam châm và hỗ trợ sạc qua cổng USB-C. Thiết bị cung cấp sáu chế độ hoạt động, với mỗi lần sạc có thể hàn kín tới 300 túi đựng khoai tây chiên, ngũ cốc, cà phê, thực phẩm đông lạnh và nhiều loại thực phẩm khác. Người dùng chỉ cần đặt thiết bị lên miệng túi đã mở, trượt thanh gạt dọc theo miệng túi và chờ vài giây để hoàn tất quá trình hàn kín.

Sản phẩm còn tích hợp dao cắt để mở túi khi cần. Nhờ nam châm ở mặt sau, người dùng có thể gắn thiết bị lên cửa tủ lạnh để tiện sử dụng. Magic Reseal có hai màu trắng và xanh dương.

Giá tham khảo: 49,99 USD.

6. Biến nhiều đồ vật thành loa phát nhạc

Với trọng lượng chưa tới 85 gram và đường kính tương đương một đồng xu bạc lớn, Anything Speaker có thể biến nhiều vật dụng thông thường thành bề mặt phát âm thanh.

Khác với loa Bluetooth truyền thống, thiết bị sử dụng cơ chế rung để tạo và khuếch đại âm thanh thông qua bề mặt tiếp xúc. Người dùng có thể gắn loa lên cửa ra vào, hộp đựng đồ, cửa kính, bàn, đàn guitar, đàn piano, gương hoặc nhiều bề mặt khác bằng giác hút, nam châm hay miếng dán đi kèm.

Khi kết nối với điện thoại, thiết bị truyền âm thanh qua bề mặt tiếp xúc và tạo hiệu ứng âm thanh lan tỏa 360 độ. Sản phẩm đi kèm cáp sạc USB-C và có hai phiên bản màu: bạc nhôm hàng không và đen Onyx.

Giá tham khảo: 49,99 USD.

7. Mặt nạ ngủ tích hợp loa Bluetooth dành cho người nằm nghiêng

Manta Sound Sleep Mask là mặt nạ ngủ dành riêng cho những người có thói quen nằm nghiêng. Sản phẩm sử dụng hai miếng đệm mắt hình chữ C có thể điều chỉnh, thiết kế ôm sát vùng thái dương để tạo cảm giác thoải mái và ngăn hoàn toàn ánh sáng lọt vào mắt.

Chất liệu vải lưới dệt kim giúp tăng khả năng thoáng khí, trong khi hệ thống loa Bluetooth siêu mỏng, chỉ dày khoảng 5 mm, cho phép người dùng nghe nhạc, âm thanh thư giãn hoặc các nội dung yêu thích khi nghỉ ngơi.

Theo nhà sản xuất, loa có thể hoạt động liên tục trong 24 giờ ở mức âm lượng tối đa sau mỗi lần sạc. Người dùng cũng có thể giặt mặt nạ bằng máy giặt.

Giá tham khảo: 159 USD.

8. Camera theo dõi trẻ nhỏ trên ô tô qua màn hình CarPlay

Đối với những gia đình có trẻ nhỏ, quan sát con ngồi ở hàng ghế sau trong lúc lái xe thường đòi hỏi gương phụ hoặc hệ thống camera với màn hình riêng. Camera BubbaSafe Baby View mang đến giải pháp đơn giản hơn khi kết nối trực tiếp với màn hình CarPlay của ô tô.

Người dùng lắp camera tựa đầu ghế trước Thiết bị truyền hình ảnh không dây với độ phân giải 1080p lên màn hình trung tâm của xe, giúp người lái theo dõi trẻ nhỏ mà không cần lắp thêm màn hình phụ. Camera hỗ trợ nhiều chế độ hiển thị, gồm toàn màn hình, chia đôi màn hình và cửa sổ hình ảnh nhỏ nằm trên giao diện chính.

Sản phẩm còn tích hợp công nghệ quan sát ban đêm bằng tia hồng ngoại, hỗ trợ theo dõi trẻ trong điều kiện thiếu sáng. Nhà sản xuất cung cấp ba phiên bản thiết kế hình mèo, chó và gấu trúc.

Giá tham khảo: 208 USD.

Từ những thiết bị hỗ trợ lái xe an toàn, bảo quản thực phẩm đến các sản phẩm chăm sóc giấc ngủ và trẻ nhỏ, tám món quà trên cho thấy công nghệ ngày càng hướng tới giải quyết những bất tiện nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày. Điểm chung của các sản phẩm là thiết kế sáng tạo, cách sử dụng tương đối đơn giản và khả năng đáp ứng những nhu cầu cụ thể của người tiêu dùng.