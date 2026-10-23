Mở rộng kết nối, nâng hiệu quả hợp tác tư pháp

Phát huy lợi thế địa phương biên giới, Quảng Ninh đang từng bước mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp.

Đoàn Luật sư Quảng Ninh chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Hiệp hội Luật sư thành phố Phòng Thành Cảng tại buổi làm việc, ngày 14/3/2026. Ảnh: Đoàn Luật sư Quảng Ninh cung cấp

Giữa tháng 7 vừa qua, Sở Tư pháp Quảng Ninh đã thăm, làm việc tại Quảng Tây (Trung Quốc), tìm hiểu kinh nghiệm giải quyết tranh chấp thương mại, nhất là các vụ việc có yếu tố nước ngoài. Tại Trung tâm Hợp tác Trọng tài thương mại Trung Quốc - ASEAN, đoàn trao đổi về mô hình kết hợp trọng tài với hòa giải thương mại và hoạt động của các tổ chức trọng tài.

Không chỉ tập trung vào giải quyết tranh chấp thương mại, chuyến công tác còn là dịp để hai bên trao đổi kinh nghiệm về trợ giúp pháp lý, hoạt động luật sư, công chứng, phổ biến, giáo dục pháp luật và ứng dụng công nghệ trong công tác tư pháp. Đây đều là những nội dung nằm trong Bản ghi nhớ hợp tác được Sở Tư pháp Quảng Ninh và Sở Tư pháp Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây ký kết ngày 28/6/2025 tại thành phố Nam Ninh (Trung Quốc). Bản ghi nhớ tạo cơ sở để hai bên tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, nâng cao hiệu quả phối hợp giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh tại khu vực biên giới.

Việc thúc đẩy hợp tác chuyên môn cũng được mở rộng tới các tổ chức hành nghề luật. Trước đó, vào tháng 3, tại Quảng Ninh, Đoàn Luật sư thành phố đã tổ chức giao lưu, trao đổi nghiệp vụ với đoàn đại biểu Hiệp hội Luật sư thành phố Phòng Thành Cảng, Quảng Tây (Trung Quốc). Sở Tư pháp đã ký chương trình phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh, tạo điều kiện để các tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp tìm hiểu, thiết lập quan hệ với các hiệp hội nghề luật và tổ chức trọng tài thương mại của Trung Quốc. Trong bối cảnh hoạt động thương mại, đầu tư qua biên giới ngày càng đa dạng, việc mở rộng kết nối giữa các tổ chức hành nghề luật góp phần nâng cao năng lực tư vấn, hỗ trợ pháp lý, giúp người dân, doanh nghiệp chủ động phòng ngừa rủi ro và giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình hợp tác.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu pháp lý trong hoạt động kinh tế, hợp tác tư pháp còn hướng đến những vấn đề gắn với đời sống người dân ở khu vực biên giới. Sở Tư pháp đã tăng cường phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và chính quyền các xã, phường, đặc khu biên giới trong tuyên truyền chính sách, tổ chức hoạt động tại cơ sở. Đối với những vụ việc liên quan đến công dân Trung Quốc thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý theo quy định, các cơ quan chức năng phối hợp thông tin kịp thời để Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước cử người thực hiện trợ giúp. Qua đó, góp phần bảo đảm quyền tiếp cận pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người đủ điều kiện được trợ giúp.

Sở Tư pháp và UBND xã Quảng Đức phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ hoà giải ở cơ sở và tuyên truyền viên pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa Quảng Ninh và Quảng Tây (Trung Quốc) đã có những bước triển khai cụ thể, trên nền tảng quan hệ hợp tác được xây dựng qua nhiều năm. Các hoạt động trao đổi chuyên môn, kết nối tổ chức hành nghề luật, trợ giúp pháp lý và phổ biến pháp luật tại khu vực biên giới từng bước được đẩy mạnh, gắn với nhu cầu thực tiễn của người dân, doanh nghiệp. Đây là cơ sở để hai bên tiếp tục nâng cao chất lượng hợp tác, nhất là trong trao đổi kinh nghiệm, giải quyết các vấn đề pháp lý có yếu tố nước ngoài, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho giao lưu, hợp tác và phát triển.

Phát huy những kết quả đạt được, Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế về pháp luật, tư pháp theo hướng thiết thực, hiệu quả; chú trọng trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực cán bộ, kết nối các tổ chức hành nghề luật và tăng cường trợ giúp pháp lý cho người dân khu vực biên giới. Qua đó, cụ thể hóa Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị, nâng cao hiệu quả công tác tư pháp, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho giao thương và phát triển.