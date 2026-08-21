Đoàn công tác Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh kiểm tra tại phường Móng Cái 2

Ngày 21/8, Đoàn công tác của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh năm 2026 tại phường Móng Cái 2.

Theo đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tiếp tục được UBND phường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tương đối đồng bộ. Các nhiệm vụ được cụ thể hóa bằng kế hoạch, văn bản chỉ đạo; nội dung tuyên truyền bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung vào các lĩnh vực thiết thực, gắn với đời sống nhân dân.

Đoàn công tác Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh kiểm tra tại phường Móng Cái 2.

Hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, trường học, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên được triển khai tương đối chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn. Bên cạnh đó, hình thức tuyên truyền được triển khai đa dạng, kết hợp giữa tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, trang/cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, tờ gấp, tài liệu, pa-nô, băng rôn, sinh hoạt khu phố và lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giáo dục, đoàn thể. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn.

Công tác hòa giải ở cơ sở được quan tâm kiện toàn; các tổ hòa giải phát huy vai trò trong việc giải quyết kịp thời mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư, góp phần giữ gìn đoàn kết, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đối với công tác xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND phường đã chủ động triển khai các văn bản mới, nhất là Quyết định số 27/2025/QĐ-TTg và Thông tư số 15/2025/TT-BTP.

UBND phường, Hội đồng phối hợp PBGDPL phường đã chủ động, kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu chính trị và thực tiễn của địa phương.

Đoàn công tác đề nghị phường cần tiếp thu ý kiến của các thành viên đoàn kiểm tra, hoàn thiện báo cáo; đồng thời, phát huy vai trò, hiệu lực hiệu quả của Hội đồng phối hợp PBGDPL phường, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và quy định. Đồng chí cũng yêu cầu bố trí kinh phí cho Hội đồng thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm gắn với thực tế địa bàn và lĩnh vực phụ trách, cần tích cực tham gia, tuyên truyền và lan tỏa giáo dục pháp luật để đạt kết quả cao nhất.

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật phường tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật toàn diện các lĩnh vực như quy hoạch, đất đai, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục đổi mới hình thức, ứng dụng công nghệ số, bám sát nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao hơn nữa nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho người dân tại cơ sở. Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và một số nội dung quan trọng khác.