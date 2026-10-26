Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh khu vực biên giới

Chiều 26/10, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo và Tổ Biên tập tổng kết thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại làm việc với Thường trực Thành ủy Quảng Ninh.

Đoàn do đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, làm Trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; cùng đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị phát biểu kết luận buổi làm việc.

Qua 9 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW, kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền của Quảng Ninh có nhiều chuyển biến tích cực. Quảng Ninh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững, hoạt động đối ngoại được tăng cường.

Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết; làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Đây là cơ sở thực tiễn phục vụ tổng kết, xây dựng nghị quyết mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại tại các xã biên giới đất liền.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Quảng Ninh trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW. Triển khai Nghị quyết, Quảng Ninh đã đạt nhiều kết quả tích cực, thể hiện tư duy đổi mới, cách làm sáng tạo và những bước đi vượt trội trong kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh biên giới.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập tổng kết thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị làm việc với Thường trực Thành uỷ Quảng Ninh.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố Quảng Ninh tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 16. Trong đó, tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần giữ vững ổn định địa bàn biên giới. Đồng thời, quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông và hạ tầng cửa khẩu, tạo điều kiện thúc đẩy giao thương, phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với điều kiện thực tiễn nhằm thúc đẩy phát triển các khu vực biên giới đất liền.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Đoàn công tác, đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các xã biên giới đất liền gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại.