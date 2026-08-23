Quốc hội nhất trí thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp xã. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp xã nói riêng và các Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật từ Trung ương đến cấp xã đều hoạt động kiêm nhiệm, không phát sinh biên chế và bộ máy mới.

Sáng 23/8, tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, với 466/475 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 93,2%), Quốc hội đã thông qua dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi).

Luật gồm 5 Chương, 39 điều quy định về quyền, nghĩa vụ, nội dung, hình thức, trách nhiệm quản lý nhà nước, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, các điều kiện bảo đảm phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông chính sách.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của Luật là quy định Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp xã. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp xã nói riêng và các Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật từ Trung ương đến cấp xã đều hoạt động kiêm nhiệm, không phát sinh biên chế và bộ máy mới.

Cụ thể, Luật quy định: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật là tổ chức có chức năng tư vấn cho Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, Ủy ban nhân dân về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông chính sách, xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật và các giải pháp huy động nguồn lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật hoạt động kiêm nhiệm.

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp mình.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật có thể được thành lập ở bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương do người đứng đầu cơ quan, tổ chức đó quyết định.

Trên cơ sở kế thừa các quy định còn phù hợp, đã được kiểm nghiệm qua thực tiễn của Luật hiện hành, đồng thời thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư, vì mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, Luật được thông qua đã bổ sung một số đối tượng mới như người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi, người chấp hành xong hình phạt tù đang tái hòa nhập cộng đồng.

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: DUY LINH)

Luật khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua nền tảng số, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo; đồng thời bổ sung yêu cầu kiểm soát, kiểm chứng, quản lý chặt chẽ, hiệu quả việc phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua nền tảng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Các quy định này tạo cơ sở pháp lý đồng bộ để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông chính sách, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong công tác pháp luật.

Về kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật quy định theo hướng “ưu tiên kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù” nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư về “ưu tiên nguồn lực tương xứng cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù”, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.