Phường Quang Hanh: Phổ biến pháp luật trên môi trường số

Trong xu thế chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, phường Quang Hanh đã chủ động thích ứng, từng bước đổi mới tư duy và cách làm trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL). Phường đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, nhằm giúp các quy định pháp luật trở nên gần gũi, dễ hiểu và dễ tiếp cận hơn với người dân.

Để tuyên truyền, PBGDPL đến người dân hiệu quả, thời gian qua, Cổng thông tin điện tử của phường Quang Hanh được xây dựng theo hướng trực quan, thuận tiện sử dụng trên điện thoại và máy tính. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các luật, các quy định của luật gắn với đời sống hằng ngày như an ninh mạng, hòa giải ở cơ sở, an toàn giao thông; kỹ năng nhận diện, phòng tránh các phương thức, thủ đoạn lừa đảo và một số loại tội phạm thường gặp...

Đáng chú ý, nội dung được định hướng trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, kết hợp hình ảnh, video, đồ họa trực quan để người dân có thể chủ động tìm hiểu và chia sẻ thông tin chính thống trong cộng đồng.

Nhân dân phường Quang Hanh tìm hiểu pháp luật trên không gian mạng.

Từ góc nhìn người dân, sự thay đổi này nhận được nhiều phản hồi tích cực. Chị Phạm Thị Thư, tổ 1, khu 10, phường Quang Hanh, chia sẻ: “Khi truy cập vào Cổng thông tin điện tử của phường tôi dễ dàng nhìn thấy các video ngắn hay các bài viết có ứng dụng AI rất sinh động, dễ hiểu. Thay vì phải lật giở từng trang văn bản pháp luật thì hiện nay tôi chỉ mất vài giây là có thể tiếp cận pháp luật một cách nhanh chóng và chính xác. Với cách thức như trên thì các quy định pháp luật đã được chuyển tải gần gũi, ngắn gọn, sinh động, hiệu quả hơn rất nhiều”.

Từ đầu năm 2026 đến nay, phường Quang Hanh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số và các phương tiện truyền thông trong công tác PBGDPL, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin pháp luật của người dân. Trong đó, tập trung duy trì đăng tải, cập nhật các nội dung PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử của phường, kết nối, khai thác và giới thiệu các nội dung từ Cổng Pháp luật quốc gia.

Phường đã xây dựng, đăng tải và phát hành trên 20 tin, bài, tài liệu, sản phẩm tuyên truyền, duy trì việc đăng tải trung bình 1-2 bài viết điện tử/tuần. Đáng chú ý, các bài viết được xây dựng kèm hình ảnh minh họa trực quan; bước đầu ứng dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) trong thiết kế hình ảnh, góp phần nâng cao tính sinh động, trực quan và khả năng tiếp cận của nội dung tuyên truyền.

Cán bộ phường Quang Hanh ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nội dung tuyên truyền pháp luật.

Thông qua việc sử dụng các nhóm Zalo khu phố nhiều nội dung tuyên truyền pháp luật đã được chuyển tải nhanh chóng từ phường đến khu phố, tạo điều kiện để khu phố tiếp tục chia sẻ, phổ biến đến người dân. Trên nền tảng Zalo phường thực hiện lồng ghép hơn 20 cuộc tuyên truyền, hội nghị, sinh hoạt, trên 2.100 lượt người tham gia, tiếp cận; duy trì 1-2 lần/tuần tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua hệ thống truyền thanh.

Có thể thấy, để đưa pháp luật đến gần với người dân hơn, phường Quang Hanh cụ thể hóa bằng nhiều hình thức tuyên truyền trên môi trường số. Nhờ đó, khoảng cách từ người dân đến pháp luật giờ chỉ còn là một cú chạm trên màn hình. Nhưng để mỗi cú chạm đều mang lại thông tin đúng và đáng tin cậy thì phía sau là cả một hệ thống dữ liệu được cập nhật, kiểm chứng và vận hành của cơ quan có thẩm quyền.

Người dân truy cập Cổng thông tin điện tử phường Quang Hanh để tìm hiểu về các luật mới hiện hành.

Bà Vũ Thị Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Quang Hanh, cho biết: “Hiện nay, khoảng cách tiếp cận pháp luật được rút ngắn thì cũng đặt ra yêu cầu về tính chính xác, tính chính thống và trách nhiệm của nguồn thông tin pháp luật cũng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Vì vậy, chúng tôi đã yêu cầu cán bộ cơ sở thường xuyên ứng dụng công nghệ để cập nhật các quy định mới phục vụ công việc hằng ngày. Nội dung trước khi đăng tải tuyên truyền đều phải kiểm tra, rà soát, kiểm duyệt, bảo đảm tính chính xác và phù hợp với quy định. Phường đặt mục tiêu hướng đến việc mỗi người dân chỉ thông qua vài thao tác trên máy tính hay điện thoại là đã có thể tìm kiếm được mọi quy định pháp luật mình quan tâm. Đồng thời, sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL tập trung vào các quy định pháp luật mới, những vấn đề thiết thực, được người dân quan tâm, gắn với chuyển đổi số”.

Tuyên truyền pháp luật trên địa bàn phường Quang Hanh không còn giới hạn trong những hội trường hay các buổi tuyên truyền trực tiếp mà đang hiện diện trên máy tính, điện thoại thông minh - nơi người dân tìm kiếm thông tin và vận dụng vào cuộc sống. Điều này đã góp phần đưa pháp luật đến gần với người dân hơn.