Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 (1930-2026) MTTQ không ngừng đổi mới, chú trọng lắng nghe từ cơ sở

“Tháng nghe dân nói” là hoạt động ý nghĩa được MTTQ các cấp của Quảng Ninh triển khai, nhằm tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng trọng tâm về cơ sở. Trong 3 tháng qua, “Tháng nghe dân nói” đã được triển khai với nhiều hình thức sáng tạo, linh hoạt từ cấp thành phố đến cấp xã và các khu dân cư. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trên tuyến đường tại khu Hưng Học, phường Phong Cốc, trước đây tình trạng thiếu lan can cầu tại một số điểm từng là nỗi lo thường trực của người dân, bởi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, tai nạn đuối nước, nhất là đối với trẻ nhỏ. Thông qua “Bàn trà Mặt trận”, kiến nghị này của người dân đã được Ủy ban MTTQ phường tiếp nhận, kịp thời chuyển đến cơ quan có thẩm quyền và nhanh chóng được giải quyết.

Đây là một trong nhiều vấn đề dân sinh được MTTQ phường Phong Cốc ghi nhận qua mô hình “Bàn trà Mặt trận” và đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Thay vì ở trụ sở cơ quan nhà nước, mô hình này được tổ chức tại hộ gia đình, hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng. Bên chén trà thân tình, cán bộ Mặt trận cùng người dân trò chuyện, trao đổi về những vấn đề dân sinh. Chính sự gần gũi, bình dị này đã giúp mỗi người dân cởi mở chia sẻ hơn, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ Mặt trận nắm bắt rõ hơn từng phản ánh, kiến nghị của người dân.

Kiến nghị của người dân về việc lắp lan can cầu trên tuyến đường tại khu Hưng Học đã được giải quyết ngay sau khi có ý kiến tại "Bàn trà Mặt trận" của Ủy ban MTTQ phường Phong Cốc.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phong Cốc, cho biết: Mô hình “Bàn trà Mặt trận” đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực hạ tầng, đô thị trên địa bàn phường. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan MTTQ trong việc lắng nghe, tiếp thu kiến nghị của người dân, làm sao để mỗi kiến nghị chính đáng đều được giải quyết trong thời gian nhanh nhất.

Theo ông Vũ Mạnh Hùng (khu Hưng Học, phường Phong Cốc), mô hình này nên được tổ chức thường xuyên hơn trong thời gian tới, đồng thời có thêm nhiều hình thức, mô hình gặp gỡ gần gũi để người dân có cơ hội bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đóng góp ý kiến xây dựng địa phương ngày càng tốt hơn.

Mô hình "Bàn trà Mặt trận" được MTTQ phường Phong Cốc tổ chức tại tất cả các khu dân cư.

Cùng với “Bàn trà Mặt trận”, trong 3 tháng qua, hoạt động “Tháng nghe dân nói” được MTTQ các cấp của Quảng Ninh tổ chức bằng nhiều hình thức, như: "Ngày cuối tuần cùng dân”, "Cà phê dân sinh”... Một số địa phương còn gắn với các hội nghị chuyên đề, như "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”; lồng ghép vào chương trình, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội.

Ngoài ra, MTTQ các cấp còn mở rộng các kênh tiếp nhận ý kiến người dân thông qua chuyên mục trên cổng thông tin điện tử, phối hợp với báo chí, đài truyền thanh cơ sở và mạng xã hội... Đồng thời, phối hợp với HĐND, UBND và Đoàn ĐBQH thành phố chuyển kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền, sau đó theo dõi, đôn đốc và công khai kết quả để người dân cùng giám sát.

Người dân phát biểu tham gia ý kiến tại diễn đàn “Lắng nghe ý kiến nhân dân - Đồng hành chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đô thị và bảo đảm an sinh xã hội” do Ủy ban MTTQ thành phố tổ chức.

Tới nay, toàn thành phố đã ghi nhận 700 ý kiến, trong đó MTTQ cấp xã đã kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền 389 ý kiến, đã giải quyết 300 ý kiến, kiến nghị. Các vấn đề được quan tâm kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, nhất là về đất đai, GPMB, hạ tầng giao thông, môi trường, TTHC, dịch vụ công, giáo dục, y tế, việc làm, an sinh xã hội, ANTT. Điểm đáng chú ý là nhân dân không chỉ phản ánh khó khăn, kiến nghị giải quyết, mà còn chủ động đề xuất giải pháp, hiến kế, thể hiện tinh thần trách nhiệm và mong muốn đồng hành với sự phát triển của thành phố.

Theo ông Vũ Quang Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, MTTQ không làm thay trách nhiệm giải quyết của cơ quan nhà nước, nhưng cũng không dừng trách nhiệm ở việc tiếp nhận, chuyển kiến nghị, mà luôn nắm tình hình, theo dõi tiến độ, kết quả giải quyết. Những nội dung phù hợp có thể được đưa vào chương trình giám sát, phản biện xã hội, hoặc phối hợp kiểm tra, đôn đốc. Khi có kết quả, Mặt trận thông tin lại cho người dân bằng hình thức phù hợp. Như vậy, quy trình cơ bản được thực hiện theo hướng: Tiếp nhận - Tổng hợp, phân loại - Chuyển đúng thẩm quyền - Theo dõi, đôn đốc - Giám sát khi cần thiết - Thông tin kết quả.

Qua các ý kiến của "Tháng nghe dân nói", thời gian tới MTTQ các cấp sẽ tiếp tục rà soát các ý kiến đã tiếp nhận, phân loại rõ những nội dung đã được giải quyết, đang giải quyết và chưa được giải quyết; đồng thời, tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức lắng nghe, đối thoại với nhân dân, nhất là tại cơ sở, chủ động phát hiện những vấn đề mới phát sinh để phản ánh, kiến nghị.