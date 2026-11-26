Phường Hạ Long phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tạo đà bứt phá cho năm 2027

Chiều 26/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hạ Long tổ chức Hội nghị tổng kết công tác và phong trào thi đua năm 2026, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2027; khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc và ký kết giao ước thi đua.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác và phong trào thi đua năm 2026, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2027 của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hạ Long.

Năm 2026, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường Hạ Long đã bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, hướng dẫn của MTTQ cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương để triển khai đồng bộ các chương trình phối hợp và thống nhất hành động. Khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố; vai trò của các hội đoàn thể cùng Ban Công tác Mặt trận 16 khu phố được phát huy rõ nét.

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạ Long phát biểu tại hội nghị.

Dấu ấn nổi bật trong hoạt động của MTTQ phường năm 2026 là việc phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; tổ chức bầu trưởng khu phố tại 16 khu phố với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 100%. Công tác giám sát và phản biện xã hội đi vào chiều sâu với việc thành lập 12 Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tại các công trình đầu tư công; giám sát việc thực hiện chính sách các chính sách của thành phố trên địa bàn; tổ chức phản biện xã hội đối với Đề án sắp xếp khu phố và công tác giải ngân đầu tư công; duy trì tiếp xúc cử tri, đối thoại và nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân…

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các mô hình, phần việc thuộc phong trào thi đua cao điểm 90 ngày đêm chào mừng thành phố Quảng Ninh được tuyên dương, khen thưởng tại hội nghị.

Các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, gắn với chủ đề công tác năm 2026 và đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm chào mừng thành phố Quảng Ninh. Công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết Nguyên đán và các dịp lễ, kỷ niệm được thực hiện thiết thực, công khai, minh bạch, phát huy tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Phường Hạ Long tuyên dương các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình tuyến đường, tuyến phố kiểu mẫu.

Chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận và các đoàn thể tạo chuyển biến tích cực với 100% cán bộ tham gia phong trào “Bình dân học vụ số”, ra mắt Câu lạc bộ Chuyển đổi số, website Bản đồ số phường Hạ Long, mã QR giới thiệu 16 khu phố, cùng việc đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng số và mạng xã hội.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường Hạ Long năm 2026 được biểu dương tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã trình bày nhiều tham luận, thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, điểm nghẽn; thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động và các phong trào năm 2027. Theo đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường Hạ Long xác định tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng và MTTQ; nâng cao chất lượng nắm bắt dư luận, đối thoại, giám sát và phản biện xã hội; đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua, chăm lo an sinh xã hội và đền ơn đáp nghĩa...

Đại diện MTTQ, UBND, Quân sự và Công an phường Hạ Long ký kết giao ước thi đua năm 2027.

Tại hội nghị, UBND phường đã tặng Giấy khen cho 34 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các mô hình, phần việc.

Đại diện MTTQ, UBND, Quân sự và Công an phường đã ký giao ước thi đua năm 2027.