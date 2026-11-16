Mỹ dự báo hơn 81 triệu người đi lại dịp Lễ Tạ ơn

Khoảng 81,5 triệu người Mỹ dự kiến di chuyển từ 80km trở lên trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn năm nay, giảm nhẹ so với năm ngoái do giá vé máy bay và nhiên liệu tăng cao, theo dự báo công bố ngày 16/11 của Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA). Tuy nhiên, lượng người đi lại vẫn ở mức rất cao, gây áp lực lớn lên các sân bay và hệ thống giao thông đường bộ.

Theo AAA, khoảng 81,5 triệu người sẽ di chuyển trong giai đoạn từ ngày 24 đến 30/11, giảm khoảng 121.000 người, tương đương 0,1%, so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu dự báo chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên lượng người đi lại dịp Lễ Tạ ơn tại Mỹ giảm sau ba năm liên tiếp lập kỷ lục kể từ đại dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch AAA Travel Stacey Barber cho biết chi phí đi lại tăng là một trong những nguyên nhân khiến lượng khách năm nay giảm nhẹ, nhưng mức chênh lệch không đủ lớn để tạo ra sự khác biệt đáng kể về tình trạng đông đúc tại các sân bay và trên đường cao tốc.

Giá vé máy bay tăng mạnh là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu đi lại. Theo số liệu mới nhất của Chính phủ Mỹ, giá vé hàng không trong tháng 9 cao hơn 22% so với cùng kỳ năm ngoái, do các hãng phải đối mặt với chi phí nhiên liệu bay tăng trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran. Nhiều hãng cũng tăng phí hành lý ký gửi.

Theo AAA, giá vé khứ hồi nội địa được đặt qua tổ chức này cho dịp Lễ Tạ ơn tăng 17% so với năm ngoái, lên mức trung bình 800 USD/vé. AAA dự báo gần 6 triệu người sẽ đi máy bay trong giai đoạn từ ngày 24 đến 30/11, giảm khoảng 12.000 người so với năm trước.

Ba điểm đến nội địa được hành khách đi máy bay lựa chọn nhiều nhất là Orlando, Fort Lauderdale và Miami, đều thuộc bang Florida.

Các dữ liệu khác cũng phản ánh xu hướng thận trọng trong chi tiêu. Nhóm nghiên cứu kinh tế của Visa cho biết chi tiêu bằng thẻ tín dụng trong tháng 9 cho vé máy bay và các dịch vụ liên quan đến những chuyến đi từ ngày 1/11 đến 15/1 năm sau đã giảm so với cùng kỳ ở hầu hết các nhóm thu nhập, ngoại trừ các hộ gia đình kiếm được trên 200.000 USD/năm.

Công ty phân tích hàng không Cirium ghi nhận lượng đặt chỗ cho các chuyến bay dịp Lễ Tạ ơn tính đến cuối tháng 10 thấp hơn 1,6% so với năm ngoái. Tuy nhiên, tổ chức Airlines for America lại dự báo các hãng hàng không Mỹ sẽ phục vụ nhiều hành khách hơn trong cùng giai đoạn bảy ngày, dù chưa làm rõ số liệu có bao gồm các chuyến bay quốc tế hay không.

Một người dân đổ xăng tại trạm Astro ở Portland, bang Oregon, Mỹ. Ảnh: AP

Đối với giao thông đường bộ, giá xăng cũng là một trở ngại đáng kể. Theo AAA, giá xăng thông thường tại Mỹ ngày 15/11 ở mức trung bình 3,82 USD/gallon, so với 3,08 USD/gallon một năm trước. Nếu duy trì ở mức hiện tại, giá xăng trong ngày Lễ Tạ ơn 26/11 sẽ lập kỷ lục mới, vượt mức cao nhất trước đó là 3,58 USD/gallon ghi nhận năm 2022.

Dù chi phí nhiên liệu tăng, AAA dự báo phần lớn người Mỹ vẫn lựa chọn ô tô cá nhân để về quê hoặc đi nghỉ trong dịp lễ. Trong khi đó, tổng lượng hành khách sử dụng xe buýt, tàu hỏa và tàu du lịch được dự báo tăng 4% so với năm ngoái.

Bên cạnh vấn đề chi phí, hoạt động hàng không Mỹ vừa trải qua một đợt gián đoạn nghiêm trọng. Ngày 13/11, sự cố liên quan đến hệ thống liên lạc và dữ liệu radar kiểm soát không lưu khiến Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) phải ban hành lệnh tạm dừng toàn bộ hoạt động cất cánh trên cả nước trong hơn bốn giờ, dẫn đến hàng nghìn chuyến bay bị hủy và ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển cuối tuần.

Dự báo của AAA được xây dựng trước khi xảy ra sự cố này. Tuy nhiên, Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy và người đứng đầu FAA Bryan Bedford dự kiến hoạt động hàng không sẽ trở lại bình thường trước khi bước vào cao điểm Lễ Tạ ơn.

Người phát ngôn AAA Aixa Diaz cũng cho rằng sự cố ngày 13/11 khó ảnh hưởng đáng kể đến nhu cầu đi lại dịp lễ, trừ khi tình trạng tương tự tái diễn. Theo bà Diaz, kinh nghiệm từ những năm trước cho thấy người dân Mỹ thường không mấy khi từ bỏ kế hoạch đoàn tụ gia đình và du lịch trong các kỳ nghỉ lớn, ngay cả khi phải đối mặt với những khó khăn về chi phí và giao thông.