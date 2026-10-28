Tàu du lịch Mỹ đình chỉ hành trình do chi phí nhiên liệu tăng cao, hơn 200 hành khách bị ảnh hưởng

Một tàu du lịch của Mỹ đang thực hiện hành trình vòng quanh thế giới đã phải tạm dừng chuyến đi tại Campuchia do chi phí nhiên liệu tăng cao, khiến hơn 200 hành khách phải rời tàu trong khi ngày khởi hành trở lại chưa được xác định.

Tàu du lịch MV Odyssey của Mỹ neo đậu tại cảng Sihanoukville, Campuchia, ngày 28/10/2026. Ảnh: AP

Tàu MV Odyssey hiện neo đậu tại cảng Sihanoukville, bên bờ vịnh Thái Lan. Theo các quan chức Campuchia, tàu chở 203 hành khách, phần lớn là người Mỹ, cùng 156 thành viên thủy thủ đoàn. Tàu có sức chứa tối đa 650 hành khách.

Công ty Villa Vie Residences, đơn vị khai thác tàu có trụ sở tại bang Florida, Mỹ, cho biết chi phí nhiên liệu hằng tháng cho mỗi phòng trước đây trung bình khoảng 1.800 USD, nhưng tại một số khu vực ở châu Á đã tăng lên mức ước tính 6.000-8.000 USD do cuộc chiến tại Iran. Công ty đã tìm cách giảm tiêu thụ nhiên liệu bằng cách điều chỉnh lịch trình, di chuyển chậm hơn và lưu lại các cảng lâu hơn, nhưng vẫn không thể bù đắp chi phí tăng cao.

Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị hạn chế kể từ khi cuộc chiến tại Iran bùng phát, làm gián đoạn nguồn cung nhiều loại nhiên liệu có nguồn gốc từ dầu mỏ, đặc biệt tại Đông Nam Á, đồng thời đẩy giá nhiên liệu tăng mạnh.

Villa Vie Residences cho biết không thể tiếp tục gánh chịu các khoản lỗ phát sinh từ chi phí vận hành, đồng thời nhận định việc chuyển toàn bộ chi phí tăng thêm sang hành khách là không thực tế. Công ty đang phối hợp với hành khách để sắp xếp việc rời tàu và tìm chỗ ở tạm thời. Tuy nhiên, một blogger từng đi trên tàu cáo buộc công ty chưa có hỗ trợ thiết thực, kể cả việc cung cấp danh sách khách sạn hoặc giúp hành khách tìm nơi lưu trú.

Tàu MV Odyssey khởi hành từ Belfast, Bắc Ireland, vào tháng 10/2024, bắt đầu hành trình qua 7 châu lục dự kiến kéo dài 3 năm rưỡi. Chuyến đi được quảng bá là kết hợp cuộc sống lâu dài trên biển với trải nghiệm du lịch toàn cầu. Công ty từng chào mời khách hàng mua phòng suite để sinh sống trên tàu suốt vòng đời của con tàu, với giá khởi điểm khoảng 230.000 USD.

Được đóng năm 1993, Odyssey từng hoạt động dưới nhiều tên gọi và thuộc quyền khai thác của một số hãng du lịch biển trước khi phải ngừng hoạt động do đại dịch COVID-19 vào năm 2020. Villa Vie Residences mua lại con tàu vào năm 2023.

Đây không phải lần đầu tiên cảng Sihanoukville đón một tàu du lịch gặp khủng hoảng. Tháng 2/2020, tàu MS Westerdam được phép cập cảng Campuchia sau khi bị từ chối tại 5 cảng ở các quốc gia khác do lo ngại về COVID-19. Tàu chở 1.455 hành khách, trong đó hơn 600 người là công dân Mỹ. Sau khi mắc kẹt trên biển suốt 2 tuần, tàu được Thủ tướng Campuchia khi đó là ông Hun Sen cho phép cập cảng vì lý do nhân đạo. Hành khách sau đó được hỗ trợ lên bờ và thu xếp chuyến bay về nước.