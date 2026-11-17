United Airlines hoãn hàng trăm chuyến bay do sự cố hệ thống máy tính

Hãng hàng không United Airlines của Mỹ ngày 16/11 phải hoãn các chuyến bay chuẩn bị cất cánh do sự cố hệ thống máy tính kéo dài hơn 90 phút. Sự việc xảy ra chỉ ba ngày sau khi trục trặc hệ thống kiểm soát không lưu khiến Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) phải ra lệnh tạm dừng toàn bộ hoạt động cất cánh trên cả nước.

Hành khách ngồi chờ các chuyến bay tại sân bay quốc tế Los Angeles, ﻿thành phố Los Angeles (Mỹ). Ảnh: AP

United Airlines, có trụ sở tại Chicago, cho biết sự cố được khắc phục sau khoảng 1 giờ 40 phút kể từ khi các phi công bắt đầu báo cáo trục trặc với nhân viên kiểm soát không lưu. Hãng xác nhận các chuyến bay đang trên không và những chuyến thuộc mạng lưới hàng không khu vực United Express không bị ảnh hưởng.

United Airlines chưa công bố hệ thống cụ thể gặp sự cố, nhưng cho biết không có dấu hiệu cho thấy vụ việc liên quan đến an ninh mạng. Theo thông tin từ các phi công trao đổi với đài kiểm soát không lưu, trục trặc có liên quan đến hệ thống hỗ trợ xác định trọng lượng cuối cùng của máy bay trước khi cất cánh. Đây là một trong những thông số quan trọng để bảo đảm an toàn bay.

Theo trang theo dõi chuyến bay FlightAware, đến tối 16/11, United Airlines ghi nhận khoảng 600 chuyến bay bị hoãn. Đây không phải lần đầu United Airlines gặp trục trặc công nghệ nghiêm trọng. Tháng 8/2025, hãng từng phải tạm dừng các chuyến bay tại nhiều sân bay lớn của Mỹ, khiến hơn 1.000 chuyến bị hoãn do hệ thống Unimatic ngừng hoạt động trong nhiều giờ.

Sự cố mới nhất xảy ra trong bối cảnh Mỹ liên tiếp ghi nhận những gián đoạn công nghệ quy mô lớn. Ngày 13/11, FAA phải yêu cầu toàn bộ máy bay trên cả nước tạm dừng cất cánh sau khi một bộ định tuyến mới được lắp đặt gặp trục trặc, gây quá tải hệ thống kiểm soát không lưu đã xuống cấp.

Những trục trặc liên tiếp diễn ra trong thời điểm ngành hàng không Mỹ chuẩn bị bước vào giai đoạn cao điểm đi lại dịp Lễ Tạ ơn, khi nhu cầu di chuyển của người dân được dự báo duy trì ở mức rất cao.