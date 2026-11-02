Hoàn thành hành trình đi bộ vòng quanh thế giới sau 28 năm

Ngày 2/11, nhà thám hiểm người Anh Karl Bushby, 57 tuổi, đã trở về nhà mẹ tại thành phố Hull, miền Bắc nước Anh, khép lại hành trình đi bộ vòng quanh thế giới kéo dài 28 năm. Khởi hành từ Chile năm 1998, ông đã vượt qua khoảng 50.000km, đi qua 30 quốc gia trên 4 châu lục, đối mặt với những thử thách khắc nghiệt của thiên nhiên và nhiều trở ngại về thủ tục nhập cảnh.

Nhà thám hiểm người Anh Karl Bushby đi bộ qua thành phố Hull, Anh, ngày 2/11/2026, trên đường vào trung tâm thành phố trước khi trở về nhà mẹ sau hành trình 28 năm đi bộ vòng quanh thế giới. Ảnh: AP.

Trước ngôi nhà của mẹ ở Hull, Karl Bushby ôm chầm lấy bà Angela trong cuộc đoàn tụ đầy xúc động. Xung quanh hai mẹ con là đông đảo người dân, phóng viên và đoàn làm phim tài liệu. Một tấm biểu ngữ với dòng chữ "Chào mừng con trở về nhà" được treo bên ngoài ngôi nhà mà Bushby đã rời đi từ năm 1998.

Khi bắt đầu cuộc phiêu lưu, Bushby mới 29 tuổi và vừa rời quân ngũ sau thời gian phục vụ trong lực lượng lính dù. Giờ đây, ở tuổi 57, mái tóc đã bạc và gương mặt in dấu thời gian, ông trở về sau gần ba thập kỷ rong ruổi khắp thế giới.

"Người ta thường nói cần cả một ngôi làng để làm nên điều lớn lao, nhưng trong trường hợp của tôi, thực sự cần cả thế giới mới có thể đưa tôi về đến đây" - ông Bushby chia sẻ. Ông cho biết hành trình chỉ có thể hoàn thành nhờ lòng tốt của vô số người xa lạ, từ những cá nhân đến cả các quốc gia. "Tôi không làm được điều này một mình. Đã có một đội ngũ rất lớn, đội ngũ lớn nhất có thể: cả Trái đất" - ông nói.

Bushby bắt đầu hành trình ngày 1/11/1998 tại Punta Arenas, Chile, với mục tiêu trở về quê nhà bằng sức mình, không sử dụng máy bay, tàu thuyền hay bất kỳ phương tiện nào để di chuyển về phía trước. Trong suốt 28 năm, ông đã đi qua khoảng 50.000km, vượt 4 châu lục và 30 quốc gia.

Nhà thám hiểm phải băng qua những cánh rừng hiểm trở, sa mạc nóng bỏng và vùng lãnh nguyên băng giá. Ông từng vượt qua những tảng băng trôi trên eo biển Bering, đồng thời bơi qua biển Caspi và eo biển Manche để giữ đúng nguyên tắc không sử dụng phương tiện vận chuyển.

Ý tưởng về chuyến đi bắt đầu hình thành vào giữa những năm 1990, khi cha ông, Keith, một cựu quân nhân, gửi thiệp chúc mừng sinh nhật và kể về cuộc tranh luận giữa các đồng đội trong lực lượng đặc nhiệm. Họ bàn luận liệu con người có thể đi bộ từ London tới New York qua vùng eo biển Bering, nơi được cho là từng tồn tại cầu đất nối châu Á với châu Mỹ khi mực nước biển còn thấp.

Bushby vốn đam mê phiêu lưu và quyết định biến ý tưởng đó thành thử thách của cuộc đời. Ban đầu, ông tính toán có thể hoàn thành hành trình trong khoảng 5 năm, nhưng sớm nhận ra thời gian thực tế sẽ dài hơn nhiều.

"Chúng tôi từng nghĩ sẽ mất ít nhất 12 năm, và con số thực tế có thể lớn hơn đáng kể. Nhưng ngay cả trong những tưởng tượng táo bạo nhất, chúng tôi cũng không bao giờ nghĩ hành trình lại kéo dài tới 28 năm" - ông Bushby kể.

Không chỉ thiên nhiên khắc nghiệt, những rào cản pháp lý và thủ tục nhập cảnh cũng nhiều lần khiến hành trình của ông bị gián đoạn.

Năm 2001, khi đi qua vùng Darién Gap hiểm trở giữa Nam Mỹ và Trung Mỹ, Bushby phải tìm cách tránh các khu vực có xung đột. Sau đó, ông bị giam 18 ngày vì vượt qua một khu vực biên giới hạn chế tại Panama.

Một trong những thử thách nguy hiểm nhất diễn ra năm 2006, khi ông cùng nhà thám hiểm người Mỹ Dimitry Kieffer tìm cách vượt eo biển Bering dài khoảng 90km. Hai người phải đối mặt với băng trôi liên tục dịch chuyển, nguy cơ đụng độ gấu Bắc Cực và những lần rơi xuống làn nước lạnh cóng, suýt mất toàn bộ đồ tiếp tế khi xe trượt rơi xuống biển.

Sau khi được trực thăng đưa tới nơi an toàn trong một giai đoạn của hành trình, họ tiếp tục thử sức và cuối cùng hoàn thành cuộc vượt biển hiếm có. Tuy nhiên, cả hai bị bắt giam và đối mặt nguy cơ trục xuất vì nhập cảnh trái phép vào Nga. Ông Bushby sau đó mất gần 10 năm mới có thể đi qua lãnh thổ Nga do những khó khăn về thị thực và điều kiện thời tiết chỉ cho phép di chuyển trong vài tháng mỗi năm.

Sau những năm tháng xa nhà, ông Bushby lên kế hoạch đoàn tụ với các thành viên gia đình, trong đó có con trai Adam, người ông chỉ gặp vài lần trong suốt hành trình. Ông cũng dự kiến lần đầu gặp cháu gái 12 tuổi của mình. Sau 28 năm, những bước chân cuối cùng đưa Bushby trở lại ngôi nhà của mẹ, người ông đã không gặp suốt một thập kỷ.

"Sau 28 năm, tôi không thể mong đợi điều gì hơn thế. Và giờ đây, chỉ còn vài bước chân cuối cùng để tới nhà mẹ" - ông Bushby chia sẻ trước khi hoàn thành hành trình.