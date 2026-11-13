Mỹ thay đổi hướng dẫn tầm soát ung thư tuyến tiền liệt, khuyến nghị nam giới xét nghiệm định kỳ từ tuổi 50

Hiệp hội Ung thư Mỹ (ACS) ngày 12/11 công bố hướng dẫn mới về tầm soát ung thư tuyến tiền liệt, khuyến nghị nam giới có nguy cơ mắc bệnh ở mức trung bình thực hiện xét nghiệm PSA (Kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt) định kỳ 2 năm một lần trong độ tuổi từ 50 đến 69.

Ảnh hiển vi do CDC cung cấp, chụp năm 1974, cho thấy những biến đổi tế bào gợi ý ung thư biểu mô tuyến tiền liệt. Ảnh: AP

Đối với nhóm nguy cơ cao, gồm nam giới da đen và những người có tiền sử gia đình mắc ung thư tuyến tiền liệt, Hiệp hội khuyến nghị bắt đầu xét nghiệm sớm hơn, từ tuổi 45, với tần suất hằng năm.

PSA là một loại protein được sản xuất bởi cả tế bào tuyến tiền liệt bình thường và tế bào ung thư. Nồng độ PSA tăng cao có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư tuyến tiền liệt, nhưng cũng có thể do phì đại tuyến tiền liệt lành tính hoặc tăng tạm thời sau khi vận động mạnh

Theo ACS, hướng dẫn mới được xây dựng dựa trên những tiến bộ trong phát hiện sớm ung thư tuyến tiền liệt, đồng thời hạn chế tình trạng can thiệp y tế không cần thiết đối với những khối u ít nguy cơ. Các biện pháp được khuyến nghị gồm xét nghiệm PSA lần thứ hai để xác nhận kết quả, chụp cộng hưởng từ (MRI) trước khi quyết định sinh thiết và theo dõi những khối u có nguy cơ thấp thay vì điều trị ngay.

Hướng dẫn mới không khuyến nghị tầm soát thường quy đối với nam giới từ 75 tuổi trở lên. Tuy nhiên, người trong độ tuổi 75-79 có sức khỏe tốt vẫn có thể cân nhắc tiếp tục sau khi trao đổi với bác sĩ; không khuyến khích tầm soát ở người từ 80 tuổi trở lên.

Ung thư tuyến tiền liệt là một trong những loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới. ACS ước tính Mỹ sẽ ghi nhận hơn 333.000 ca mắc mới và khoảng 36.000 trường hợp tử vong do căn bệnh này trong năm 2026.