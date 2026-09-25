Tầm soát sớm để chủ động phòng ngừa ung thư vú

Ung thư vú là một trong những bệnh ung thư thường gặp ở phụ nữ. Tuy nhiên, đây cũng là bệnh có nhiều cơ hội điều trị hiệu quả nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm.

Thực tế điều trị các bệnh lý tuyến vú cho thấy, không phải mọi khối bất thường xuất hiện ở vú đều là ung thư. Nhiều trường hợp là u nang, u xơ tuyến vú hoặc các tổn thương lành tính. Tuy nhiên, các tổn thương này vẫn cần được thăm khám, theo dõi và xử trí phù hợp, nhất là khi có biểu hiện thay đổi về kích thước, hình dạng hoặc xuất hiện những dấu hiệu bất thường.

Mới đây, các bác sĩ Khoa Ung bướu 2, Bệnh viện Bãi Cháy, đã phẫu thuật điều trị đa u tuyến vú kết hợp tạo hình thẩm mỹ cho một phụ nữ 41 tuổi. Người bệnh có nhiều khối u xơ và u nang ở cả hai tuyến vú trong nhiều năm, từng điều trị bằng chọc hút, tiêm cồn nhưng không triệt để. Gần đây, các tổn thương có biểu hiện bất thường trên siêu âm, một số khối phát triển nhanh, viêm u nang gây đau và ảnh hưởng sinh hoạt.

Kết quả siêu âm ghi nhận nhiều khối u và nang ở hai bên tuyến vú, khối lớn nhất khoảng 2x3cm. Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt đa u tuyến vú kết hợp tạo hình kéo sa trễ và thu nhỏ tuyến vú. Trong quá trình phẫu thuật, các tổn thương nghi ngờ được sinh thiết tức thì để định hướng xử trí. Sau khi loại bỏ tổn thương, ê-kíp tiếp tục tạo hình tuyến vú, đưa phức hợp quầng - núm vú về vị trí phù hợp, giúp hai bên cân đối. Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ xác định các tổn thương là u tuyến vú lành tính. Người bệnh hồi phục thuận lợi.

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Bác sĩ CKI Nguyễn Hữu Ứng, Khoa Ung bướu 2, Bệnh viện Bãi Cháy, cho biết, với những trường hợp có nhiều khối u lành tính phân bố rải rác ở cả hai tuyến vú, kèm sa trễ, phì đại, việc chỉ bóc tách từng khối u có thể làm tăng số đường mổ và nguy cơ biến dạng tuyến vú. Phẫu thuật cắt đa u kết hợp tạo hình giúp xử lý đồng thời các tổn thương, tái tạo hình thể tuyến vú cân đối, qua đó nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Việc làm chủ kỹ thuật phẫu thuật này giúp bệnh nhân mắc u, ung thư tuyến vú có thêm lựa chọn điều trị bệnh hiệu quả, an toàn, thẩm mỹ.

Thời gian qua, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản được ngành Y tế thành phố quan tâm triển khai, trong đó chú trọng tư vấn, khám và tầm soát ung thư vú. Qua đó, phụ nữ được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp, từng bước hình thành thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ và nâng cao nhận thức về phòng ngừa, phát hiện sớm căn bệnh này.

Trong chẩn đoán ung thư vú, trước hết bác sĩ sẽ thăm khám lâm sàng, đánh giá hình dạng, kích thước tuyến vú, tình trạng da, núm vú và kiểm tra các dấu hiệu bất thường. Tùy từng trường hợp, người bệnh có thể được chỉ định các phương pháp chẩn đoán hình ảnh như chụp X-quang tuyến vú, siêu âm hoặc cộng hưởng từ tuyến vú để đánh giá tổn thương. Khi phát hiện bất thường nghi ngờ, bác sĩ có thể chỉ định chọc hút tế bào hoặc sinh thiết để xác định bản chất tổn thương.

Ung thư vú có nhiều phương pháp điều trị và thường được áp dụng theo hướng đa mô thức, kết hợp phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, điều trị đích hoặc miễn dịch tùy trường hợp. Căn cứ vào giai đoạn bệnh, đặc điểm khối u và tình trạng sức khỏe, bác sĩ sẽ xây dựng phác đồ phù hợp cho từng người bệnh.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, phụ nữ cần chủ động chăm sóc sức khỏe tuyến vú, duy trì lối sống lành mạnh, theo dõi những thay đổi bất thường và thực hiện khám, tầm soát phù hợp với độ tuổi, yếu tố nguy cơ. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra kịp thời, tăng cơ hội phát hiện sớm, nâng cao hiệu quả điều trị và mở ra cơ hội áp dụng các phương pháp điều trị bảo tồn, góp phần bảo vệ sức khỏe và chất lượng cuộc sống của phụ nữ.