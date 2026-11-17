Mỹ tiếp tục yêu cầu nhà máy điện than hoạt động bất chấp phán quyết của tòa án

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright tiếp tục gia hạn lệnh buộc một nhà máy điện than tại bang Michigan duy trì hoạt động sau thời hạn đóng cửa dự kiến, bất chấp phán quyết của tòa án cho rằng các quyết định trước đó là trái pháp luật. Động thái nằm trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp than, đồng thời vấp phải sự phản đối của các tổ chức môi trường vì chi phí vận hành cao.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright (phải) trong một sự kiện với các chủ doanh nghiệp nhỏ tại Phòng Đông của Nhà Trắng ở Washington, Mỹ. ﻿Ảnh tư liệu: AP

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright đã ban hành lệnh khẩn cấp mới, yêu cầu nhà máy điện than J.H. Campbell, nằm gần thành phố Grand Rapids, đã hoạt động 64 năm, tiếp tục vận hành. Bộ Năng lượng cho rằng cơ sở này cần thiết để ngăn ngừa nguy cơ mất điện và bảo đảm nguồn cung điện ổn định, an toàn cho người dân.

Đây là lần thứ bảy chính quyền Mỹ ban hành lệnh khẩn cấp để duy trì hoạt động của nhà máy Campbell kể từ tháng 5/2025, dù cơ sở này đã đến thời điểm dự kiến ngừng vận hành.

Quyết định mới được đưa ra sau khi một hội đồng gồm ba thẩm phán thuộc Tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ khu vực Đặc khu Columbia hồi tháng 9 tuyên bố các lệnh trước đó của Bộ Năng lượng là trái pháp luật. Tòa án kết luận không tồn tại tình trạng khẩn cấp thực sự theo quy định pháp luật để biện minh cho việc buộc nhà máy tiếp tục hoạt động.

Bộ Năng lượng Mỹ không đồng tình với phán quyết và đã đề nghị toàn thể thẩm phán của tòa phúc thẩm xem xét lại vụ việc. Hiện tòa chưa quyết định có tiến hành xét xử lại hay không, trong khi tranh chấp pháp lý có thể được đưa lên Tòa án Tối cao Mỹ.

Việc duy trì hoạt động nhà máy Campbell nằm trong loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Trump nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp than đang gặp khó khăn. Hồi tháng 6, chính quyền Mỹ công bố kế hoạch chi gần 700 triệu USD để hỗ trợ các nhà máy điện than và hoạt động xuất khẩu than.

Cùng với đó, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) đã bãi bỏ các quy định hạn chế phát thải khí nhà kính từ các nhà máy điện sử dụng than và khí đốt. Dưới sự lãnh đạo của Giám đốc Lee Zeldin, EPA cũng đang tìm cách ngăn các chính quyền tương lai áp dụng những biện pháp kiểm soát ô nhiễm gây biến đổi khí hậu đối với các nhà máy điện.

Tuy nhiên, các tổ chức môi trường phản đối việc tiếp tục vận hành nhà máy Campbell, cho rằng không có bằng chứng cơ sở này từng cần thiết để ngăn chặn tình trạng khẩn cấp của lưới điện hoặc tránh mất điện. Theo các tổ chức này, việc duy trì hoạt động nhà máy điện than cũ gây ô nhiễm đang khiến các hộ gia đình tại khu vực Trung Tây Mỹ phải gánh thêm chi phí hơn 600.000 USD mỗi ngày.

Dữ liệu do tổ chức môi trường Sierra Club tổng hợp cho thấy các lệnh gia hạn hoạt động nhà máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch của chính quyền Tổng thống Trump tại sáu bang đã khiến người sử dụng điện phải chi trả hơn 600 triệu USD. Trong đó, riêng nhà máy Campbell tại Michigan chiếm hơn một nửa tổng chi phí.

Quỹ Bảo vệ Môi trường (EDF) cũng phản đối quyết định mới, cho rằng việc tiếp tục duy trì các nhà máy điện than có chi phí cao đang làm tăng gánh nặng tài chính đối với người dân, thay vì cho phép các cơ sở này đóng cửa theo kế hoạch.