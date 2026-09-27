Cảnh sát Anh bắt 5 người gần căn cứ không quân của Mỹ vì nghi chuẩn bị hành vi khủng bố

Cảnh sát Anh ngày 27/9 cho biết 5 người đàn ông bị bắt gần căn cứ không quân RAF Fairford đang bị tạm giữ với nghi vấn chuẩn bị một hành vi khủng bố. Vụ việc xảy ra trong đêm sau khi cảnh sát nhận được tin báo về ba phương tiện khả nghi dường như đang di chuyển về phía căn cứ do Mỹ đồn trú.

Cảnh sát Anh lập chốt chặn trên tuyến đường dẫn tới căn cứ không quân RAF Fairford sau vụ việc tại Whelford, ngày 27/9/2026. Ảnh: AP.

Cảnh sát Luân-đôn, lực lượng phụ trách các vụ việc có dấu hiệu khủng bố, cho biết nhận được cuộc gọi lúc 0 giờ 45 phút liên quan ba phương tiện khả nghi tại khu vực Whelford, giáp với RAF Fairford.

Năm người đàn ông ban đầu bị bắt với nghi vấn vi phạm Đạo luật Chất nổ. Cảnh sát chưa công bố quốc tịch của những người này.

Cảnh sát đã thiết lập vành đai an ninh bán kính 400m quanh ba phương tiện để quân đội tiến hành kiểm tra. Khoảng 85 hộ gia đình trong khu vực đã được sơ tán như một biện pháp phòng ngừa.

Hình ảnh từ trên không của Sky News cho thấy một robot xử lý bom di chuyển giữa ba xe tải màu trắng. Cửa sau của hai xe được mở, trong khi một số vật thể lớn màu đen nằm xung quanh. Cảnh sát vùng Gloucestershire cho biết tình hình hiện được đánh giá là đã được kiểm soát.

RAF Fairford thuộc sở hữu của Anh nhưng do Mỹ vận hành theo một thỏa thuận có từ thời Chiến tranh Lạnh. Căn cứ này đặt sở chỉ huy Phi đoàn Hỗ trợ Chiến đấu số 501 và Phi đội Căn cứ Không quân số 420 của Không quân Mỹ.

Căn cứ từng được lực lượng Mỹ sử dụng cho một số cuộc không kích hạn chế trong xung đột Trung Đông. Sau khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát ngày 28/2, Chính phủ Anh cho phép quân đội Mỹ sử dụng RAF Fairford để tấn công các địa điểm tên lửa của Iran. Tehran cho rằng máy bay xuất phát từ căn cứ này còn được sử dụng cho các cuộc tấn công vượt ra ngoài phạm vi ban đầu.

Một người phát ngôn Không quân Mỹ cho biết lực lượng Mỹ và Anh tại căn cứ “vẫn duy trì cảnh giác” và sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, phía Mỹ không công bố chi tiết các biện pháp bảo vệ lực lượng vì lý do an ninh tác chiến.

Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh Anh gia tăng cảnh giác trước những mối đe dọa từ các quốc gia thù địch. Giới chức Anh hồi tháng 3 cho biết số vụ việc liên quan an ninh quốc gia có yếu tố từ các quốc gia như Iran đã tăng 50% trong sáu tháng tính đến tháng 12/2025.