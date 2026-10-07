Căn cứ không quân Mỹ tại Anh đối mặt đe dọa liên quan Iran

Ngày 6/10, một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết một căn cứ không quân do Mỹ vận hành tại Anh đã đối mặt với các mối đe dọa được cho là liên quan đến Iran, trong đó chính quyền Tổng thống Donald Trump nhận định mục tiêu có thể là sát hại nhiều binh sĩ Mỹ và phá hủy nhiều máy bay của nước này.

Cảnh sát Anh lập chốt chặn trên tuyến đường dẫn tới căn cứ không quân RAF Fairford. Ảnh: AP.

Quan chức trên chưa thể tiết lộ bản chất của cuộc tấn công có nguy cơ xảy ra. Trước đó, ngày 5/10, Mỹ đã đưa các máy bay ném bom khỏi căn cứ RAF Fairford, cách London khoảng 160 km về phía Tây. Căn cứ này từng được máy bay Mỹ sử dụng để tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran trong cuộc chiến năm nay.

Thông tin mới được đưa ra trong bối cảnh cảnh sát Anh ngày 6/10 bắt giữ một người đàn ông 22 tuổi tại trung tâm London với cáo buộc chuẩn bị thực hiện các hành vi khủng bố. Đây là người thứ 7 bị bắt trong cuộc điều tra âm mưu bị tình nghi có liên quan đến Iran, song đến nay cảnh sát vẫn chưa công bố thông tin chi tiết về vụ việc.

Năm người đàn ông Anh ở độ tuổi 20 bị bắt gần khu vực căn cứ vào rạng sáng 27/9. Một người đàn ông Anh gốc Iran, 25 tuổi, cũng bị bắt tại London ngày 1/10. Cả 6 người sau đó đều được tại ngoại trong khi tiếp tục bị điều tra. Vicki Evans, Điều phối viên quốc gia cấp cao về chống khủng bố, cho biết các điều tra viên “tiếp tục điều tra theo nhiều hướng”.

Hàng chục người dân sống gần căn cứ đã được sơ tán khỏi nhà khi cảnh sát vũ trang và lực lượng xử lý bom mìn của quân đội được triển khai đến khu vực vào đêm 27/9. Sau đó, cảnh sát cho biết đã phát hiện xăng trong 3 xe tải nhỏ liên quan đến 5 nghi phạm, nhưng không tìm thấy chất nổ.

Thị trưởng vùng Greater Manchester Andy Burnham cho biết Anh nhận thấy “những dấu hiệu rõ ràng” về sự liên quan của Iran đến vụ việc, song không nêu lý do hoặc bản chất của âm mưu bị nghi ngờ.

Iran phủ nhận liên quan, nhưng trước đó tuyên bố mọi căn cứ được sử dụng để tấn công lãnh thổ Iran đều là mục tiêu chính đáng.

RAF Fairford từng là nơi đồn trú của các máy bay ném bom B-1 và B-52 của Mỹ trong cuộc chiến với Iran. Chính phủ Anh cho phép quân đội Mỹ sử dụng căn cứ này để tiến hành các cuộc không kích mà London gọi là hoạt động phòng thủ nhằm vào tên lửa và bệ phóng tên lửa của Iran, sau các cuộc tấn công của Tehran nhằm vào các lợi ích của Anh và đồng minh tại vùng Vịnh.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Anh gia tăng cảnh giác trước nguy cơ từ các quốc gia bị xem là đối địch. Các cơ quan an ninh Anh cho biết Nga và Iran đều từng sử dụng các lực lượng ủy nhiệm để thực hiện các hành vi phạm pháp trên lãnh thổ Anh. Theo giới chức Anh, số vụ việc an ninh quốc gia liên quan đến hoạt động của các quốc gia đối địch, trong đó có Iran, đã tăng 50% trong 6 tháng tính đến tháng 12/2025.

Giới chức Anh cũng cáo buộc các lực lượng ủy nhiệm có liên hệ với Iran đứng sau một loạt vụ phóng hỏa và các vụ tấn công khác tại Anh và một số quốc gia khác, trong đó nhiều vụ nhằm vào cộng đồng Do Thái và có mục đích gieo rắc sợ hãi. Trước đó, giới chức Anh cảnh báo Tehran có thể mở rộng mục tiêu tại Anh nếu các cuộc xung đột ở Trung Đông tiếp diễn.