Không quân Mỹ rút toàn bộ máy bay ném bom khỏi căn cứ tại Anh sau âm mưu khủng bố

Không quân Mỹ đã rút toàn bộ máy bay ném bom đang đồn trú tại một căn cứ quân sự do Mỹ vận hành ở Anh về các căn cứ tại Mỹ, sau khi giới chức nước Anh này tiến hành điều tra một âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào căn cứ RAF Fairford.

Một máy bay ném bom B-1 cất cánh từ căn cứ RAF Fairford ở Fairford, Anh, ngày 29/9/2026. Ảnh: AP.

Một quan chức Lầu Năm Góc giấu tên xác nhận các máy bay ném bom đã được điều chuyển về các căn cứ ở Mỹ. Tuy nhiên, quan chức này từ chối cung cấp thêm chi tiết do không được phép phát ngôn công khai thông tin về các hoạt động điều chuyển quân sự nhạy cảm.

Theo các nhóm theo dõi hoạt động hàng không quân sự, trong đó có Military Air Tracking Alliance, hàng chục máy bay ném bom B-52 và B-1 đã hoạt động tại RAF Fairford kể từ những ngày đầu xảy ra cuộc chiến Mỹ-Iran. Ngày 4/10, các nhóm quan sát phát hiện nhiều máy bay B-1 rời căn cứ này.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc các phương án cho cuộc chiến với Iran, trong đó có khả năng tiến hành các cuộc tấn công mới, bất chấp cam kết ban đầu của ông với người dân Mỹ rằng chiến dịch quân sự sẽ chỉ kéo dài vài tuần.

"Tôi sẽ đưa ra quyết định về Iran. Iran đã bị tàn phá nặng nề. Vì vậy, vấn đề duy nhất là sẽ theo cách dễ hay cách khó”, ông Trump nói.

Trước đó, một công dân mang hai quốc tịch Anh-Iran đã bị bắt giữ tại trung tâm London hồi tuần trước với cáo buộc âm mưu tiến hành một vụ tấn công khủng bố, sau một sự cố an ninh xảy ra tại căn cứ RAF Fairford hồi cuối tháng 9. Tổng cộng 6 người đã bị bắt giữ và sau đó được tại ngoại để phục vụ quá trình điều tra.

Giới chức Anh cho rằng vụ việc có liên quan đến Tehran. Iran bác bỏ cáo buộc, song trước đó tuyên bố mọi căn cứ được sử dụng để tấn công lãnh thổ nước này đều là mục tiêu hợp pháp.

Giới chức Anh cho biết các lực lượng ủy nhiệm có liên hệ với Iran đứng sau hàng loạt vụ phóng hỏa và các vụ tấn công khác tại Anh và nhiều quốc gia khác, trong đó nhiều vụ nhằm vào cộng đồng Do Thái và có mục đích gây tâm lý sợ hãi. Trước đó, giới chức Anh cảnh báo Tehran có thể mở rộng các mục tiêu tại nước này nếu xung đột ở Trung Đông tiếp diễn. Nằm cách London khoảng 160 km về phía Tây, RAF Fairford đã được Không quân Mỹ sử dụng trong nhiều thập kỷ làm căn cứ cho các máy bay ném bom tham gia các chiến dịch quân sự tại Trung Đông.

Quân đội Mỹ hiện vẫn duy trì lực lượng đáng kể tại Trung Đông. Trước đó, ngày 1/10, một quan chức Mỹ cho biết tàu sân bay USS Theodore Roosevelt mới được triển khai, cùng nhóm tàu đổ bộ sẵn sàng chiến đấu USS Makin Island, đang hướng tới khu vực. Nhóm tàu này có tổng cộng hơn 7.000 thủy thủ và 2.000 lính thủy đánh bộ. Theo quan chức trên, động thái này có thể nâng số tàu sân bay Mỹ tại khu vực lên 3 chiếc vào cuối tháng 10.