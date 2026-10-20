Mỹ và Ấn Độ thúc đẩy hoàn tất thỏa thuận thương mại song phương

Ngày 20/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar tại thành phố Mumbai, nhằm thúc đẩy hợp tác năng lượng và đẩy nhanh tiến trình hoàn tất thỏa thuận thương mại giữa hai nước.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (trái) bắt tay Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar trước cuộc hội đàm tại Mumbai, Ấn Độ, ngày 20/10/2026. Ảnh: AP

Mỹ và Ấn Độ đang nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán thương mại sau nhiều tháng đình trệ do những bất đồng liên quan đến chính sách thuế quan của Washington và việc New Delhi tiếp tục nhập khẩu dầu Nga. Phát biểu với báo giới tại Mumbai, Ngoại trưởng Rubio cho biết hai bên đã tiến rất gần đến việc đạt được thỏa thuận và chỉ còn một số vấn đề cần giải quyết. Theo ông Rubio, các cuộc đàm phán đã đạt được những tiến triển đáng kể và hai nước có thể sớm hoàn tất những nội dung cuối cùng để tiến tới ký kết.

Về phần mình, Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar cho biết hai bên đã thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ song phương trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng, công nghệ và quốc phòng, đồng thời trao đổi về những diễn biến trong khu vực.

Cùng ngày, hai ngoại trưởng Mỹ và Ấn Độ cũng tiến hành cuộc gặp ba bên với Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, người đang có chuyến thăm Ấn Độ. Ngoại trưởng Rubio cho biết cuộc gặp tập trung thảo luận vấn đề an ninh năng lượng khu vực và thúc đẩy các ưu tiên kinh tế chung.

Quan hệ thương mại Mỹ - Ấn Độ từng đối mặt với nhiều khó khăn khi Washington áp mức thuế lên tới 50% đối với phần lớn hàng hóa Ấn Độ vào tháng 8/2025, sau khi các cuộc đàm phán thương mại không đạt kết quả. Theo khuôn khổ thỏa thuận mà hai bên thống nhất hồi tháng 2/2026, Mỹ giảm mức thuế xuống còn 18%. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán sau đó tiếp tục đình trệ.

Đầu tháng 10, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman nhận định các cuộc thương lượng đang chững lại. Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Piyush Goyal tuần trước cho biết hai bên đang hoàn tất giai đoạn cuối của phần đầu tiên trong thỏa thuận thương mại.

Ấn Độ mong muốn Mỹ áp dụng mức thuế cuối cùng tương đương với các quốc gia có năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất, trong đó có Việt Nam.

Một trong những vấn đề gây bất đồng giữa Washington và New Delhi là việc Ấn Độ tiếp tục nhập khẩu dầu thô Nga với giá ưu đãi kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022.

Chính phủ Ấn Độ khẳng định sẽ mở rộng nhập khẩu năng lượng, trong đó có nguồn cung từ Mỹ, đồng thời đa dạng hóa các đối tác nhằm duy trì sự ổn định của thị trường và bảo đảm giá năng lượng ở mức hợp lý.

Trước khi lên đường công du, Ngoại trưởng Rubio cho biết Ấn Độ đã chủ động đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, song vẫn nhập khẩu một lượng dầu đáng kể từ Nga do việc chuyển đổi nhà cung cấp không thể thực hiện trong thời gian ngắn. Ông Rubio đồng thời nhấn mạnh vai trò của Ấn Độ với tư cách là một đối tác và đồng minh quan trọng của Mỹ.

Bất chấp những bất đồng thương mại, hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và công nghệ. Washington coi New Delhi là một đối tác quan trọng trong chiến lược duy trì cân bằng ảnh hưởng với Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Chuyến thăm Ấn Độ của Ngoại trưởng Rubio diễn ra sau chuyến công du Uzbekistan trong tuần này, nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại và tăng cường quan hệ giữa Mỹ với các quốc gia Trung Á.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ngày 21/10, Ngoại trưởng Rubio dự kiến thăm tổ hợp lọc dầu tại thành phố Jamnagar, bang Gujarat, đồng thời gặp gỡ đại diện cộng đồng doanh nghiệp. Tổ hợp Jamnagar do Tập đoàn Reliance Industries của tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani vận hành, hiện là tổ hợp lọc dầu lớn nhất thế giới.

Trước đó, vào tháng 3/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Reliance Industries sẽ đầu tư 300 tỷ USD xây dựng một nhà máy lọc dầu tại thành phố Brownsville, bang Texas.

Đây là chuyến thăm Ấn Độ thứ hai của Ngoại trưởng Marco Rubio trong năm 2026, sau chuyến công du hồi tháng 5.