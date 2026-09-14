Thủ tướng Ấn Độ cảnh báo căng thẳng địa chính trị đe dọa ổn định toàn cầu

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 13/9 cảnh báo căng thẳng địa chính trị gia tăng, gián đoạn chuỗi cung ứng và khủng hoảng khí hậu đang tác động ngày càng sâu rộng tới đời sống người dân trên toàn thế giới. Ông kêu gọi các nước thuộc Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) tăng cường hợp tác và hỗ trợ các quốc gia thuộc Nam Bán cầu.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS. Ảnh: AP.

Phát biểu trong ngày thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi, ông Modi cho rằng việc “vũ khí hóa công nghệ và các khoáng sản thiết yếu” cũng có thể cản trở phát triển và thịnh vượng chung.

“Số lượng xung đột và căng thẳng trên thế giới không ngừng gia tăng, gây tác động ngày càng tiêu cực và sâu rộng tới cuộc sống của người dân” - ông Modi phát biểu trước các nhà lãnh đạo BRICS, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian.

Theo Thủ tướng Ấn Độ, đại dịch, thảm họa khí hậu và gián đoạn chuỗi cung ứng cho thấy trong một thế giới có tính kết nối cao, không cuộc khủng hoảng nào chỉ giới hạn trong một khu vực. Ông đồng thời thông báo BRICS đã nhất trí thiết lập hệ thống cảnh báo sớm mang tính tích hợp đối với các bệnh truyền nhiễm nhằm tăng cường khả năng chuẩn bị và ứng phó với các đợt dịch trong tương lai.

Trong bài phát biểu bế mạc, ông Modi kêu gọi các nước thành viên chuyển những thỏa thuận đạt được tại hội nghị thành hành động cụ thể, có thời hạn rõ ràng và đưa chúng từ “hồ sơ giấy tờ thành tác động thực tế”. Theo ông, các cuộc thảo luận trong hai ngày qua tiếp tục củng cố quan điểm rằng “BRICS không chỉ đơn thuần là một nhóm quốc gia mà là một hệ sinh thái các giải pháp”.

Trong tuyên bố chung được thông qua ngày 12/9, các nước BRICS bày tỏ quan ngại về tình hình tại Trung Đông và Sudan, đồng thời kêu gọi giải quyết bất đồng bằng đối thoại và ngoại giao. Nhóm tiếp tục ủng hộ một trật tự thế giới đa cực và cải cách Liên hợp quốc, trong đó có Hội đồng Bảo an, cũng như các thể chế tài chính như Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Các nhà lãnh đạo phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương và những biện pháp kinh tế mang tính cưỡng ép, đặc biệt là các lệnh trừng phạt không được Liên hợp quốc cho phép. BRICS cũng chỉ trích việc gia tăng thuế quan và các rào cản phi thuế quan, cho rằng những biện pháp này làm suy yếu thương mại và chuỗi cung ứng.

Nhóm đồng thời ủng hộ tăng cường sử dụng đồng nội tệ trong thương mại và củng cố các hệ thống thanh toán xuyên biên giới. Các thành viên kêu gọi mở rộng hợp tác về an ninh lương thực, năng lượng, hạ tầng số, trí tuệ nhân tạo và ứng phó biến đổi khí hậu.

Việc nhóm đạt được tuyên bố chung là một bước đột phá đáng chú ý trong bối cảnh Iran, A-Rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc A-Rập Thống nhất vẫn có những khác biệt về nhiều vấn đề khu vực và địa chính trị.

BRICS được Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc thành lập năm 2006, sau đó mở rộng lên 11 thành viên, đại diện khoảng một nửa dân số thế giới và chiếm tỷ trọng đáng kể trong sản lượng kinh tế toàn cầu. Nhóm thúc đẩy vai trò lớn hơn của các nước đang phát triển trong các thể chế quốc tế, đồng thời tìm kiếm những lựa chọn thay thế cho các hệ thống tài chính phương Tây.