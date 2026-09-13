Ấn Độ, Trung Quốc thúc đẩy cải thiện quan hệ

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 12/9 đã có cuộc hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại New Delhi, trong nỗ lực mới nhất nhằm cải thiện quan hệ song phương.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt tay trong lễ đón tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 12/9/2026.

Theo Tân Hoa xã, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc tiếp cận quan hệ với Ấn Độ từ “góc độ chiến lược và dài hạn”, đồng thời kêu gọi hai nước phát huy thế mạnh của nhau, hỗ trợ lẫn nhau và cùng phát triển. Ông cũng đề nghị thúc đẩy “hợp tác chất lượng cao”, cho rằng Trung Quốc và Ấn Độ, với tư cách là những thành viên lớn của Nam bán cầu, cần góp phần thúc đẩy một thế giới đa cực hơn cũng như hòa bình và ổn định quốc tế.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, ông Modi nhấn mạnh hòa bình dọc khu vực biên giới là điều kiện thiết yếu để thúc đẩy quan hệ rộng hơn giữa hai nước và kêu gọi hai bên tuân thủ các thỏa thuận hiện có. Thủ tướng Narendra Modi cảm ơn Trung Quốc về sự hợp tác trong khuôn khổ BRICS và lưu ý Bắc Kinh sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh vào năm tới.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận việc mở rộng giao lưu nhân dân và quan hệ kinh doanh, đồng thời xử lý tình trạng mất cân bằng thương mại, các vấn đề về chuỗi cung ứng và khả năng tiếp cận thị trường.

Ông Modi và ông Tập Cận Bình từng hội đàm tại Trung Quốc năm ngoái, khi Thủ tướng Ấn Độ tới dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Chuyến thăm New Delhi lần này là lần đầu tiên ông Tập Cận Bình tới Ấn Độ kể từ năm 2019 và đánh dấu thêm một bước trong tiến trình tan băng thận trọng giữa hai nước láng giềng.

Quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ xấu đi nghiêm trọng sau cuộc đụng độ quân sự năm 2020 tại khu vực Ladakh, khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 quân nhân Trung Quốc thiệt mạng. Vụ việc dẫn tới tình trạng đối đầu kéo dài tại khu vực núi non hiểm trở, nơi hai bên triển khai hàng chục nghìn binh sĩ cùng pháo binh, xe tăng và máy bay chiến đấu. Hai nước sau đó đã thực hiện một số bước nhằm hạ nhiệt căng thẳng.