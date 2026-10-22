Mỹ yêu cầu một số nhân viên ngoại giao rời A-rập Xê-út do lo ngại Houthi gia tăng tấn công

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 21/10 ra lệnh sơ tán các nhân viên ngoại giao không thiết yếu và gia đình nhân viên Chính phủ Mỹ tại A-rập Xê-út, sau hàng loạt vụ tấn công gây thương vong do lực lượng Houthi tại Yemen thực hiện. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Washington lo ngại xung đột có thể leo thang, khi nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng của A-rập Xê-út liên tiếp trở thành mục tiêu tấn công.

Các cuộc xung đột trong chiến sự khiến nhiều khu vực đổ nát (Ảnh minh họa). Ảnh: AP

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, lệnh rời khỏi A-rập Xê-út áp dụng đối với các nhân viên không thiết yếu tại Đại sứ quán Mỹ ở Riyadh và các lãnh sự quán trực thuộc, cùng gia đình các nhân viên Chính phủ Mỹ. Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh từng bị hư hại nghiêm trọng khi cuộc xung đột Trung Đông bùng phát và chỉ duy trì lực lượng nhân sự tối thiểu trong nhiều tháng, dù một số nhà ngoại giao đã trở lại làm việc gần đây.

Trong cảnh báo đi lại mới, Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ: "Lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đã tiến hành các hoạt động thù địch nhằm vào A-rập Xê-út, bao gồm các cuộc tấn công vào sân bay dân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu, gây thương vong cho dân thường và làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động đi lại. Các hành động thù địch có nguy cơ nhanh chóng leo thang ra ngoài khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp".

Các cảnh báo đi lại được Washington ban hành trong những ngày gần đây cũng yêu cầu nhân viên Chính phủ Mỹ phải có giấy phép đặc biệt khi sử dụng bất kỳ sân bay nào tại A-rập Xê-út. Sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh, nơi thường xuyên bị Houthi nhắm mục tiêu, đã đóng cửa từ ngày 10/10 sau một vụ tấn công nghiêm trọng.

Tuy nhiên, ngày 21/10, một số chuyến bay của các hãng hàng không A-rập Xê-út đã cất cánh và hạ cánh tại sân bay này, hai ngày sau khi cơ quan hàng không nước này thông báo cho các hãng về khả năng nối lại hoạt động nếu được cấp phép trước. Các hãng Saudia và FlyNas nằm trong số những đơn vị khai thác chuyến bay trở lại. Trong khi đó, các hãng hàng không quốc tế lớn như Lufthansa và Air France đã hủy các chuyến bay đến Riyadh đến giữa tháng 11. Lực lượng Houthi thừa nhận thực hiện vụ tấn công sân bay King Khalid, đồng thời cáo buộc A-rập Xê-út sử dụng cơ sở này để cung cấp thiết bị quân sự cho các lực lượng chính phủ.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết mặc dù lệnh sơ tán chỉ áp dụng tại A-rập Xê-út, các đại sứ quán Mỹ ở những quốc gia vùng Vịnh khác cũng sẽ tạm thời điều chỉnh nhân sự. Các cơ quan đại diện này hiện đã hoạt động theo chế độ hạn chế, với số lượng nhân viên được bố trí làm việc ở mức giới hạn.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi Bộ Năng lượng A-rập Xê-út thông báo mảnh vỡ từ một thiết bị bay không người lái bị đánh chặn đã khiến 2 người thiệt mạng và 2 người bị thương tại một mỏ dầu do tập đoàn Aramco vận hành ở khu vực Đông Nam nước này.

Cùng ngày 21/10, liên quân do A-rập Xê-út dẫn đầu trong cuộc chiến chống Houthi cho biết lực lượng này đã phóng 5 thiết bị bay không người lái về phía A-rập Xê-út vào sáng sớm. Theo liên quân, toàn bộ số thiết bị trên đã bị đánh chặn và phá hủy trên bầu trời thành phố linh thiêng Medina và khu vực miền Đông nước này.

Đây là những diễn biến mới nhất trong chuỗi các vụ tấn công nhằm vào A-rập Xê-út kể từ khi giao tranh với lực lượng Houthi bùng phát trở lại vào giữa tháng 7.