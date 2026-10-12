Trung Đông: Không kích nhằm vào thủ đô Yemen, tàu chở dầu trúng thiết bị bay không người lái tại eo biển Hormuz

Ngày 12/10, lực lượng Houthi tại Yemen cáo buộc Ả-rập Xê-út tiến hành các cuộc không kích vào thủ đô Sanaa. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ấn Độ xác nhận hai thủy thủ nước này mất tích sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào tàu chở dầu thương mại tại khu vực eo biển Hormuz.

Một gia đình Yemen phải rời bỏ nhà cửa ngồi bên nơi trú ẩn tạm bợ ven đường tại thành phố Aden, Yemen, ngày 11/10/2026. Ảnh: AP

Không kích nhằm vào thủ đô Yemen

Ngày 12/10, lực lượng Houthi tại Yemen, nhóm vũ trang nhận sự hậu thuẫn của Iran, thông báo các cuộc không kích đã nhằm vào hai quận Hamdan và Thourah thuộc thủ đô Sanaa, trong bối cảnh căng thẳng giữa lực lượng này và Ả-rập Xê-út tiếp tục leo thang.

Theo trung tâm truyền thông của Houthi, các cuộc không kích diễn ra vào khoảng đêm 11, rạng sáng 12/10, theo giờ địa phương. Tuy nhiên, lực lượng này chưa cung cấp thêm thông tin về thiệt hại hoặc thương vong.

Houthi cáo buộc Ả-rập Xê-út tiến hành các cuộc không kích, giữa lúc lực lượng này tiếp tục phóng tên lửa và triển khai thiết bị bay không người lái nhằm vào các sân bay của Ả-rập Xê-út.

Phía Ả-rập Xê-út chưa đưa ra bình luận về cáo buộc trên.

Hai thủy thủ Ấn Độ mất tích sau vụ tấn công tàu chở dầu tại eo biển Hormuz

Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 12/10 cho biết hai thủy thủ nước này mất tích sau khi một thiết bị bay không người lái tấn công tàu chở dầu thương mại MT PETRO DOLPHIN tại khu vực eo biển Hormuz.

Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, vụ tấn công xảy ra ngày 11/10, khi tàu MT PETRO DOLPHIN đang chở 11 thủy thủ mang quốc tịch Ấn Độ. Cùng thời điểm, một vật thể bay chưa xác định cũng tấn công tàu chở dầu MT VALTHERA mang cờ Quần đảo Marshall, gây hỏa hoạn trên tàu. Tuy nhiên, toàn bộ 11 thủy thủ Ấn Độ trên tàu này đều an toàn.

Đại sứ quán Ấn Độ tại Muscat đang phối hợp với nhà chức trách Oman và các công ty quản lý tàu để tìm kiếm hai thủy thủ mất tích.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ lên án các vụ tấn công, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng các tàu thương mại liên tiếp trở thành mục tiêu tại khu vực. Theo cơ quan này, những vụ tấn công như vậy có nguy cơ khiến tình hình vốn đã bất ổn tại Trung Đông tiếp tục trở nên nghiêm trọng hơn.

UAE kêu gọi các nước vùng Vịnh phối hợp đối phó các cuộc tấn công

Cũng trong ngày 12/10, ông Anwar Gargash, cố vấn ngoại giao của Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), kêu gọi các nước vùng Vịnh tăng cường phối hợp nhằm bảo vệ an ninh trước các cuộc tấn công của Iran và các lực lượng đồng minh của Tehran.

Ông Gargash cho rằng Iran và các lực lượng đồng minh đã đánh giá sai khi coi các quốc gia Ả rập vùng Vịnh là mắt xích yếu nhất trong cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Thời gian qua, Iran và các lực lượng đồng minh đã nhiều lần tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những quốc gia Ả rập nằm bên kia Vịnh Ba Tư.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, ông Gargash nhấn mạnh tất cả các quốc gia vùng Vịnh đều đang đối mặt với nguy cơ bị tấn công và an ninh của các nước vùng Vịnh gắn bó chặt chẽ và không thể tách rời.

Ông khẳng định các cuộc tấn công nhằm vào Ả-rập Xê-út cũng gây phương hại đến an ninh của UAE và toàn bộ các quốc gia vùng Vịnh.