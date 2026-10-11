Ả-rập Xê-út đóng cửa sân bay, cho học sinh Riyadh học trực tuyến sau vụ tấn công

Ngày 11/10, Ả-rập Xê-út tiếp tục đóng cửa sân bay quốc tế chính tại thủ đô Riyadh và chuyển các trường học trong thành phố sang hình thức trực tuyến, trong bối cảnh lực lượng Houthi tại Yemen đe dọa tiến hành thêm các cuộc tấn công trên khắp nước này. Trước đó một ngày, vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào Sân bay quốc tế King Khalid khiến 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Người dân tập trung bên ngoài một ga tàu điện ngầm trên tuyến đường dẫn đến Sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh, Ả-rập Xê-út, ngày 10/10/2026. Ảnh: AP

Ngày 11/10, Ả-rập Xê-út thông báo các trường học tại thủ đô Riyadh sẽ tổ chức dạy học trực tuyến đến hết tuần. Trong khi đó, giới chức nước này tiếp tục kéo dài thời gian đóng cửa Sân bay quốc tế King Khalid ít nhất đến 21h cùng ngày, theo thông tin từ dịch vụ theo dõi chuyến bay Flightradar24.

Mặc dù chưa nhận trách nhiệm về vụ tấn công ngày 10/10, lực lượng Houthi trước đây từng thừa nhận tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào sân bay và cơ sở dầu khí của Ả-rập Xê-út. Người phát ngôn quân sự của Houthi, Chuẩn tướng Yahya Saree, cảnh báo các hãng hàng không, chuyên gia, nhân viên, người lao động và hành khách không sử dụng sân bay cũng như không phận Ả-rập Xê-út do nguy cơ lực lượng này tiếp tục tấn công.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Yahya Saree tuyên bố các sân bay của Ả-rập Xê-út đã trở thành mục tiêu trong hoạt động quân sự của Houthi, song khẳng định lực lượng này không nhằm vào các sân bay tại hai thánh địa Mecca và Medina.

Vụ tấn công sân bay Ả-rập Xê-út đã vấp phải sự lên án của nhiều quốc gia Arab, trong đó có Iraq, Liban và Syria, cùng Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 11/10, bà Ursula von der Leyen nhận định các cuộc tấn công của những lực lượng được Iran hậu thuẫn đang đẩy khu vực vào vòng xoáy bạo lực, đồng thời gây bất ổn đối với những đầu mối giao thông vận tải và năng lượng quan trọng của thế giới.

Vụ tấn công ngày 10/10 nhằm vào Sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh đánh dấu bước leo thang nghiêm trọng trong cuộc xung đột giữa Ả-rập Xê-út và lực lượng Houthi tại Yemen (lực lượng nhận sự hậu thuẫn của Iran). Diễn biến này cũng khiến những nỗ lực đang gặp khó khăn nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ và Iran trở nên phức tạp hơn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang cân nhắc khả năng tham gia các cuộc không kích của Ả-rập Xê-út nhằm vào lực lượng Houthi. Nếu Mỹ can dự quân sự, lực lượng Houthi có thể đáp trả bằng cách ngăn chặn hoạt động vận tải biển qua một tuyến hàng hải chiến lược, qua đó tiếp tục hạn chế dòng chảy dầu mỏ từ khu vực Vịnh Ba Tư.

Cuối ngày 11/10, Bộ Y tế do lực lượng Houthi điều hành thông báo 1 trẻ em thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ không kích nghi do Ả-rập Xê-út thực hiện nhằm vào một ngôi nhà tại thủ đô Sanaa của Yemen. Giới chức Ả-rập Xê-út chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Cũng theo Bộ Y tế do Houthi điều hành, trong 5 tuần qua, các cuộc tấn công của liên quân do Ả-rập Xê-út dẫn đầu khiến 91 người Yemen thiệt mạng và 168 người bị thương. Phụ nữ và trẻ em chiếm 60% số người thiệt mạng.