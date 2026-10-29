Neymar bị treo giò 2 trận vì che miệng khi tranh cãi với đối thủ

Tiền đạo Neymar bị Tòa án thể thao Brazil treo giò 2 trận vì che miệng khi tranh cãi với cầu thủ đối phương trong trận đấu giữa Santos và Bahia cuối tuần trước.

Neymar sẽ vắng mặt trong hai trận tiếp theo của Santos gặp Red Bull Bragantino ngày 2/11 và Coritiba ngày 18/11 do án treo giò. Ảnh: AP

Án phạt được đưa ra hôm 28/10 do hành vi của Neymar vi phạm quy định mang tên Vinícius Júnior. Quy định này được đặt ra sau khi tiền đạo Real Madrid cáo buộc một cầu thủ đối phương có hành vi phân biệt chủng tộc với anh trong trận đấu tại Champions League hồi đầu năm, khi người này dùng áo che miệng.

Như vậy, Neymar sẽ phải vắng mặt tổng cộng 3 trận, gồm một trận do tích lũy đủ số thẻ vàng và hai trận do hành vi che miệng khi tranh cãi với đối thủ.

Tiền đạo người Brazil sẽ chấp hành án treo giò do tích lũy thẻ vàng trong trận Santos gặp Palmeiras hôm 28/10. Dự kiến, Neymar chỉ có thể trở lại thi đấu vào cuối tháng 11.

Neymar và CLB Santos có quyền kháng cáo án treo giò hai trận liên quan đến hành vi che miệng.