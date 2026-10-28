Nga đẩy mạnh quan hệ với các nước châu Phi tại Hội nghị Thượng đỉnh

Ngày 28/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh Nga - châu Phi với sự tham dự của hàng chục nhà lãnh đạo châu Phi, trong nỗ lực của Matxcova nhằm mở rộng ảnh hưởng trên khắp châu lục.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay Tổng thống Burundi Évariste Ndayishimiye trong phiên họp toàn thể của Hội nghị Thượng đỉnh Nga - châu Phi tại Matxcova, ngày 28/10/2026. Ảnh: AP

Phát biểu khai mạc hội nghị kéo dài hai ngày tại Matxcova, ông Putin coi sự kiện này là ‘một phần không thể tách rời của quá trình chuyển đổi toàn cầu’, đồng thời ông nhấn mạnh sự chuyển dịch trong cán cân quyền lực toàn cầu, cho rằng thế giới đa cực đang trở thành hiện thực, một xu hướng khách quan và không thể đảo ngược.

“Thời kỳ mà vận mệnh của cả những châu lục rộng lớn được quyết định bởi một nhóm nhỏ các quốc gia đang đi đến hồi kết không thể đảo ngược”, ông Putin nói. “Thay thế cho thời kỳ đó là một thế giới công bằng hơn, nơi tiếng nói của tất cả các quốc gia tham gia vào các vấn đề quốc tế đều phải được lắng nghe”.

Trong bài phát biểu tại diễn đàn, ông Putin kêu gọi tăng cường vai trò của châu Phi trong quá trình ra quyết định tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới, nhằm đáp ứng nhu cầu của châu lục này.

Ông Putin nhấn mạnh Nga đang cung cấp ngũ cốc và phân bón cho hơn 40 quốc gia châu Phi, đồng thời sẵn sàng mở rộng nguồn cung.

Hội nghị Thượng đỉnh Nga - châu Phi đánh dấu nỗ lực mới của Điện Kremlin nhằm củng cố quan hệ với châu lục có gần 1,6 tỷ dân và ngày càng khẳng định tiếng nói trên trường quốc tế. 54 quốc gia châu Phi tạo thành khối có số lượng thành viên lớn nhất tại Liên hợp quốc.

Nga lần đầu tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Nga - châu Phi vào năm 2019, sau đó tổ chức lần thứ hai vào năm 2023. Hội nghị năm nay có sự tham dự của 48 quốc gia châu Phi, trong đó khoảng 20 nước cử lãnh đạo tham dự.